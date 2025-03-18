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Які країни ЄС не готові збільшити військову допомогу Україні: дані Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Які країни ЄС не готові збільшити військову допомогу Україні: дані Reuters
Пропозиція про нову військову допомогу має сильну підтримку в країнах північної та східної Європи
колаж: glavcom.ua

Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція та Кіпр надали найменше допомоги Україні, витративши на неї менш ніж 0,5% ВВП

Італія та Іспанія не готові підтримати виділення Європейським Союзом €40 млрд військової допомоги Україні у 2025 році, але кожна країна зробить внесок відповідно до своїх економічних спроможностей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією співрозмовників журналістів, пропозиція про нову військову допомогу має сильну підтримку в країнах північної та східної Європи.

«Водночас деякі південноєвропейські столиці є більш стриманими, відображаючи поділ між тими, хто географічно є ближчим до Росії та надав більше підтримки Україні, і тими, хто віддаленішій і надав менше допомоги», – зазначають журналісти.

За даними дослідницького центру Кільського інституту світової економіки, Естонія, Данія та Литва лідирують у Європі за підтримкою України, витративши на неї понад 2% свого валового внутрішнього продукту з січня 2022-го по грудень 2024 року.

Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція та Кіпр надали найменше допомоги, витративши на неї менш ніж 0,5% ВВП. Найменші показники в Угорщини.

Як розповіли журналістам неназвані троє дипломатів ЄС, під час дискусії міністрів закордонних справ Словаччина дала зрозуміти, що не перешкоджатиме плану щодо України, але відмовиться від внеску. Це не завадить його реалізації, бо внески плануються добровільними.

Перед зустріччю з європейськими колегами 17 березня міністри закордонних справ Італії та Іспанії заявили, що поки занадто рано займати остаточну позицію щодо збільшення військової допомоги Україні. 

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію збільшити військову допомогу необхідно обговорити докладно і з огляду на майбутні події. Також Таяні додав, що Італії необхідно знайти кошти й для збільшення власних витрат на оборону.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес щодо допомоги Україні заявив, що «подивимося, як пройдуть дебати, але наразі рішення з цього питання не ухвалено».

Нагадаємо, пропозиція верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас виділити €40 млрд військової допомоги Україні означає подвоєння європейської підтримки, якої у 2024 році було надано на близько €20 млрд. Вона також заявила, що члени Європейського Союзу мають збільшити оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з Росією.

Так, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала активувати положення про надзвичайний стан, аби дозволити європейським країнам збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що запровадження надзвичайного стану, запропоноване фон дер Ляєн під час закритої зустрічі з лідерами Євросоюзу напередодні, дозволило б державам-членам суттєво збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні правила ЄС.

До слова, Україна навесні отримає 2 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України у розмірі близько 2 млрд євро

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Теги: Словаччина Греція Естонія Данія Іспанія Португалія надзвичайний стан Литва Україна Словенія дебати правила

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