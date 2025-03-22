Трампа скасовує дозвіл на проживання в США для 530 тис. мігрантів

Згідно з опитуванням, американські виборці схвалюють те, як Трамп поводиться з мігрантами

Адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це рішення набуває чинності 24 квітня 2025 року. Колишній президент Джо Байден надав мігрантам дворічний «пароль», який дозволяв їм в’їжджати до країни повітряним шляхом за наявности спонсорів у США.

Нинішній крок Трампа припиняє цю програму достроково. Крім того, розглядається можливість позбавлення статусу «пароль» близько 240 тисяч українців, які прибули в США у зв'язку з триваючим конфліктом з Росією.

Мігранти, позбавлені правового статусу, можуть вимагати прискореної процедури депортації незалежно від тривалості їх легального перебування в США.

Раніше Трамп заявив, що невдовзі прийме рішення про статус тимчасового перебування українських біженців в США, проте зазначив що не хоче завдати нікому болю.

«Що ж, ми не хочемо завдавати нікому болю, і ми точно не хочемо завдати їм шкоди», – зазначив президент США у відповідь на запитання про те, чи прагне він скасування тимчасового правового статусу (TPS) для українських біженців.

Трамп зазначив, що розглядає це питання. «Є люди, які вважають це доречним, а деякі люди – ні, тож я прийму рішення досить скоро», – зауважив глава Білого дому.

Він також зазначив, що особливо не хоче нашкодити українцям, які «багато чого пережили».

Також офіційна представниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація президента США не ухвалювала рішення про припинення тимчасового статусу 240 тис. українців. Публікацію агентства Reuters, що розповсюдило цю інформацію, вона назвала «фейком».