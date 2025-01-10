Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели

Мадуро (у центрі), його дружина Сілія Флорес (ліворуч) і президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес прибувають до Національної асамблеї на церемонію присяги Мадуро в Каракасі 10 січня

Опозиція оприлюднила докази того, що їхній кандидат Едмундо Гонсалес насправді вирвався вперед з результатом 67% проти 30% Мадуро

Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели, продовживши свій третій термін перебування на посаді ще на шість років попри протести громадян та докази фальсифікацій на виборах. Про це повідомляють CNN та Associated Press.

Федеральний законодавчий палац у Каракасі, слотиці Венесуели, де Мадуро склав присягу, посилено охороняли поліцейські, військові та офіцери розвідки. На вулиці та площу неподалік будівлі вийшли прихильники політика, багато хто був одягнений у футболки на його підтримку.

Виборні органи та Верховний суд оголосили Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом 28 липня 2024 року, під суворим контролем керівної Соціалістичної партії.

Однак опозиція оприлюднила докази того, що їхній кандидат Едмундо Гонсалес насправді вирвався вперед з результатом 67% проти 30% Мадуро. Незалежні спостерігачі визнали підрахунки опозиції законними.

Днями в Каракасі спалахнув мітинг, на якому виступила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо. Пізніше її представники заявили, що опозиціонерку «жорстко перехопили» разом із конвоєм безпеки та затримали. Уряд це заперечує, а прихильники Мадуро називають новини фейками, мета яких — спричинити кризу.

Європейські посадовці засудили владу Венесуели за придушення опозиції та вимагали звільнення Мачадо. Обраний президент США Дональд Трамп також підтримав її та Гонсалеса.

«Ці борці за свободу не мають постраждати, вони мають залишатися в безпеці та живими!», – написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Едмундо Гонсалес був змушений покинути країну через серйозну загрозу своїй безпеці та свободі. Ця несподівана подія викликала шок як у Венесуелі, так і у світі. За даними видання, протягом минулого року у Венесуелі тривали масштабні репресії на тлі наближення спірних президентських виборів, які відбулися у липні 2024 року. За офіційними результатами, перемогу здобув чинний президент Ніколас Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Однак опозиція стверджує, що справжнім переможцем перегонів став Едмундо Гонсалес, посилаючись на підрахунки 90% голосів.

До слова, Європейський союз вимагає від Венесуели припинити репресії.