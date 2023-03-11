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Пригожин здійснив політичний камінг-аут

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пригожин здійснив політичний камінг-аут
Ватажок вагнерівців заявив, якщо виграє вибори в президенти України, тоді буде все гаразд
фото з відкритих джерел

Ватажок вагнерівців зробив абсурдну заяву щодо майбутніх виборів президента України

Ватажок приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що 2024 року має намір балотуватися в президенти України. Мовляв. Хоче скласти конкуренцію в боротьбі за цей пост Порошенку і Зеленському.

«Зараз буде дуже важлива заява, яка вразить усіх росіян та світ. Роблю політичний камінг-аут. У мене щойно з’явилися політичні амбіції, дивлячись на все навкруги», – сказав Пригожин.

Ватажок вагнерівців заявив, якщо виграє вибори в президенти України, тоді буде все гаразд.

«Снаряди будуть непотрібні», – додав Пригожин.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його відключили від спеціального зв'язку з органами російської влади через заклики надати його найманцям більше боєприпасів.

В останньому зверненні Пригожин ледь не в паніці заявив, що ЗСУ ще трохи й оточать «вагнерівців» у Бахмуті, а його бойовики не мають ані боєприпасів, ані підкріплення.

Також повідомлялося, що Пригожин влаштує мітинг проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова через невдоволення станом міста.

Теги: вибори мітинг ПВК Вагнера

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