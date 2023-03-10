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Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ Череватий

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ Череватий
ПВК «Вагнер» практично повність знищили ЗСУ
фото з відкритих джерел

ЗСУ фактично знищили угруповання Вагнера на бахмутському напрямку

Спостерігаючи за конфліктом власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії, можна сказати, що «безславна історія «Вагнера» наближається до кінця» завдяки втратам під Бахмутом.  Про це заявив спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише «Українська правда».

Зазначається, що Пригожин хоче стати значною фігурою в РФ, яка може впливати на прийняття важливих рішень, проте втрати його ПВК під Бахмутом призводять до того, що терористичне угруповання скоро просто перестане існувати. 

«У Пригожина є бажання стати значною фігурою, що впливає на прийняття процесів в Російській Федерації, але цьому заважає доблесть і майстерність Збройних сил України, які фактично знищили угруповання Вагнера. Вони зазнали значних втрат і, можна сказати, більшість з них лежали на Бахмутських родовищах. Зрозуміло, що ці процеси призводять до того, що їх безславна історія закінчиться в середньостроковій перспективі», – зазначає  Череватий. 

Уже доволі довгий час українські військові спостерігають за радіоперехопленнями та зверненнями Пригожина в ефірі. Він має доволі гостру суперечку з командуванням «СВО», а також часто публічно ображав військове керівництво країни-агресора, в тому числі Герасимова. 

Нагадаємо, Сили оборони України активно відбивають ворожі штурми в районі Бахмуту та попри усі заяви світових лідерів готуються до контрнаступу. Нещодавно було знищено чергову групу вагнерівців. 

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Теги: Українська правда Бахмут ПВК Вагнера

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