Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ Череватий

ЗСУ фактично знищили угруповання Вагнера на бахмутському напрямку

Спостерігаючи за конфліктом власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії, можна сказати, що «безславна історія «Вагнера» наближається до кінця» завдяки втратам під Бахмутом. Про це заявив спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише «Українська правда».

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Зазначається, що Пригожин хоче стати значною фігурою в РФ, яка може впливати на прийняття важливих рішень, проте втрати його ПВК під Бахмутом призводять до того, що терористичне угруповання скоро просто перестане існувати.

«У Пригожина є бажання стати значною фігурою, що впливає на прийняття процесів в Російській Федерації, але цьому заважає доблесть і майстерність Збройних сил України, які фактично знищили угруповання Вагнера. Вони зазнали значних втрат і, можна сказати, більшість з них лежали на Бахмутських родовищах. Зрозуміло, що ці процеси призводять до того, що їх безславна історія закінчиться в середньостроковій перспективі», – зазначає Череватий.

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Уже доволі довгий час українські військові спостерігають за радіоперехопленнями та зверненнями Пригожина в ефірі. Він має доволі гостру суперечку з командуванням «СВО», а також часто публічно ображав військове керівництво країни-агресора, в тому числі Герасимова.

Нагадаємо, Сили оборони України активно відбивають ворожі штурми в районі Бахмуту та попри усі заяви світових лідерів готуються до контрнаступу. Нещодавно було знищено чергову групу вагнерівців.