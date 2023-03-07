Сили оборони знищили в Бахмуті групу «вагнерівців» (відео)

Група бойовиків «Вагнера» намагалася атакувати один з опорних пунктів українських захисників

Завдяки філігранній роботі оборонців Бахмута вдалося знищити щонайменше семеро окупантів

Українські прикордонники та бійці Нацгвардії у Бахмуті знищили групу найманців ПВК «Вагнера». Захисники ліквідували щонайменше семеро окупантів. Відповідне відео з’явилося на сторінці Міністерства внутрішніх справ.

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Нещодавно група бойовиків «Вагнера» намагалася атакувати один з опорних пунктів українських захисників. Військові зупинили штурм окупантів у ближньому бою.

Втративши частину групи, «вагнерівці» почали відступати і ховатися. Проте нацгвардійці за допомогою дрона вистежили втікачів. Прикордонники-мінометники влучним вогнем атакували бойовиків.

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Завдяки філігранній роботі оборонців Бахмута вдалося знищити щонайменше семеро окупантів.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони показало, як його бійці знищують російських оккупантів.

До слова, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.