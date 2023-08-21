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Пригожин знайшовся в Африці: записав перше відео після заколоту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин знайшовся в Африці: записав перше відео після заколоту
фото: скрін із відео

Очільник «Вагнера» натякнув на те, що ПВК продовжує рекрутувати нових найманців

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував перше відеозвернення після заколоту в РФ.

На відео Пригожин, одягнений у камуфляжну форму, стоїть із автоматом на тлі пустельної місцевості. Там також видно автомобіль, ймовірно, з кулеметом.

«Працюємо. Температура плюс 50. Все як ми любимо. ПВК «Вагнер» проводить розвід-пошукові дії, робить Росію ще більшою на всіх континентах, а Африку – ще більш вільною. Справедливість та щастя для африканських народів. Кошмарим ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів», – каже він.

У якій країні записано це відео, не уточнюється.

Очільник «Вагнера» також натякнув на те, що ПВК продовжує рекрутувати нових найманців. – «Беремо на роботу інших богатирів і продовжуємо виконання завдань, які були поставлені», – зазначив очільник ПВК.

Це перше відео Пригожина, яке він записав після організації спроби військового заколоту у Росії. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

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Теги: Євген Пригожин путін ПВК «Вагнер»

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