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«Вагнерівці» залишають Білорусь, названо причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Вагнерівці» залишають Білорусь, названо причину
Режим в Білорусі не задовольняє інструкторів з «Вагнера» своїм рівнем оплати за послуги
фото з відкритих джерел

Частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки

«Вагнерівці» залишають Білорусь через відсутність заробітку. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля.

Партизани фіксують зменшення терористів з приватної військової компанії «Вагнер» на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис.

«Причиною є відсутністю фінансування зі сторони РФ. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури, або взагалі звільнитися», – ідеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з «Вагнера» своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість із них не планує залишатися в країні надовго.

Раніше повідомлялося, що бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час заколоту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто встав на «шлях зради», чекає покарання, проте з ватажком «Вагнера» цього не сталося.

Зазначалося, що заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Міноборони путін наказ фінансування президент послуги переговори Євген Пригожин

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