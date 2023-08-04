Попри заколот компанії Пригожина уклали у РФ держконтрактів на 2 млрд рублів

За останній місяць компанії Пригожина отримали найбільші підряди на організацію гарячого харчування для школярів у містах Московської області

Після спроби перевороту, компанії Пригожина, уклали державні контракти на суму не менше як 2 млрд рублів. Є припущення, що ці прибутки можуть бути використані для фінансування операцій у регіоні Африки. Про це повідомляє телеграм-канал «Агентство», проаналізувавши дані сайту держзакупівель.

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За останній місяць компанії, пов'язані з Пригожиним, отримали найбільші підряди на організацію гарячого харчування для школярів у містах Московської області. Адміністрація Митищ заплатить 705 мільйонів рублів, а адміністрація Красногорська – 93 млн. Це свідчить про те, що групі компаній «кухаря Путіна» вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков'ї.

Федеральний державний дитячий табір «Артек» продовжив співпрацювати з компаніями, пов'язаними з Пригожиним. За харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 мільйонів рублів.

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Серед інших держзамовників послуг харчування у компаній голови ПВК Вагнера після заколоту виявилися також кілька лікарень Москви та Московської області.

Усі проаналізовані контракти укладено з цивільними держустановами. З інформацією про держконтракти на харчування військових на сайті держзакупівель ознайомитись неможливо, оскільки вони засекречені. Про те, що структури Пригожина постачають військовим харчуванням, раніше говорив сам засновник «ПВК Вагнера», а також Володимир Путін.

Видання RTVI у перші 2 тижні після заколоту повідомляло, що пов'язані з Пригожиним компанії уклали держконтрактів на 1 мільярд рублів.

Зазначається, що продовження роботи держзамовників із компаніями, пов'язаними з Пригожиним, може свідчити про те, що держава зберегла схему фінансування операцій «ПВК Вагнер» в Африці через держконтракти. Те, що така схема існує, визнавав сам Пригожин у листі до Шойгу, опублікованому його пресслужбою 10 червня. Як писав засновник «ПВК», проросійські проєкти в Африці, Сирії та інших арабських країнах фінансуються через держконтракти для групи компаній, якою управляє «Конкорд». З 2006 року через них пройшло 147 млрд рублів, запевняв бізнесмен. Після заколоту Володимир Путін визнав, що влада фінансувала ПВК у тому числі через держконтракти на харчування військових. Таким чином ПВК заробило лише за один рік близько 80 мільярдів рублів, говорив Путін.

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Всього з 2014 року до кінця 2022 року пов'язані з Пригожиним фірми, згідно з підрахунками газети The Wall Street Journal, отримали в Росії держконтрактів більш ніж на 5 млрд доларів (понад 400 млрд рублів). Телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми «Вісті тижня» на «Росії 1» після заколоту називав ще більшу суму держконтрактів, отриманих фірмами Пригожина, - 1,7 трлн рублів.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

На зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців», проте найманці Пригожина продовжують прибувати.