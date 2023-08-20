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«Вагнерівець» цинічно зізнався у страті польського добровольця (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

У Росії бойовик був засуджений за вбивство двох людей

Бойовик «вагнерівців» Михайло Антипов  з усмішкою росіянин розповів, як найманці стратили беззбройного полоненого польського добровольця. Фрагмент його зізнань опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Як зазначається, у  Росії Антипов був засуджений за вбивство двох людей. Не досидівши 3,5 роки, він уклав контракт із ПВК «Вагнер» і подався на війну. Росіянин зізнався, що він із товаришами-терористами стратив узятого в полон беззбройного добровольця з Польщі. При цьому наголошуючи, що він взагалі не брав би українців у полон, а розстрілював би всіх на місці.

Раніше повідомлялося, що українські військовополонені зазнавали жорстоких катувань під час перебування у слідчому ізоляторі №2 у Таганрозі. За розповідями колишніх полонених, чоловіків і жінок у Таганрозі неодноразово били, у тому числі били по нирках та грудній клітці, а також били електричним струмом під час щоденних перевірок та допитів.

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Теги: вбивство полон ПВК Вагнера

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