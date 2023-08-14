Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN

Очільник «Вагнера» фактично зруйнував «вертикаль влади» диктатора Путіна

Ватажок приватної військової кампанії «Вагнер» Євген Пригожин, який у червні поточного року влаштував невдалий заколот у Росії, створив найбільше випробування для диктатора Володимира Путіна за більш ніж два десятиліття його правління. Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час заколоту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто встав на «шлях зради», чекає покарання, проте з ватажком «Вагнера» цього не сталося.

Після так званого повстання керівник «вагнерівців» з'явився в кулуарах недавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, потискуючи руку високопоставленій особі з Центральноафриканської Республіки. І хоч Пригожин останнім часом виходив на публіку виключно в камуфляжі, цього разу він обрав сорочку-поло та джинси.

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Видання вказує, що викликає подив і те, як Пригожина не «прибрали» після вбивства російських військових і кількох збитих вертольотів РФ. Експерти вважають, що ватажок «Вагнера», як і раніше, має цінність для Путіна.

«Зв'язки Пригожина з Кремлем явно постраждали. Але оскільки після заколоту Путін втратив ще більше свого впливу, схоже, він вважає, що збереження Пригожина ще має якусь користь», – сказала директор Future Frontlines, розвідувальної служби в аналітичному центрі New America Кендіс Рондо.

Рондо зазначила, що на цей час мережа підставних компаній Пригожина – найкраща страховка, яка є у Путіна, аби зберегти російську військову економіку. Однак навряд чи так буде завжди – врешті-решт «щось має статися». – «І є велика ймовірність, що коли це станеться, ми побачимо більш видовищні події ближче до кордону між Польщею та Білоруссю».

Раніше повідомлялося, що заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.