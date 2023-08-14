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Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин все ще має цінність для Путіна – CNN
23 червня Євген Пригожин розпочав заворушення у РФ
фото з відкритих джерел

Очільник «Вагнера» фактично зруйнував «вертикаль влади» диктатора Путіна

Ватажок приватної військової кампанії «Вагнер» Євген Пригожин, який у червні поточного року влаштував невдалий заколот у Росії, створив найбільше випробування для диктатора Володимира Путіна за більш ніж два десятиліття його правління. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час заколоту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто встав на «шлях зради», чекає покарання, проте з ватажком «Вагнера» цього не сталося.

Після так званого повстання керівник «вагнерівців» з'явився в кулуарах недавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, потискуючи руку високопоставленій особі з Центральноафриканської Республіки. І хоч Пригожин останнім часом виходив на публіку виключно в камуфляжі, цього разу він обрав сорочку-поло та джинси.

Видання вказує, що викликає подив і те, як Пригожина не «прибрали» після вбивства російських військових і кількох збитих вертольотів РФ. Експерти вважають, що ватажок «Вагнера», як і раніше, має цінність для Путіна.

«Зв'язки Пригожина з Кремлем явно постраждали. Але оскільки після заколоту Путін втратив ще більше свого впливу, схоже, він вважає, що збереження Пригожина ще має якусь користь», – сказала директор Future Frontlines, розвідувальної служби в аналітичному центрі New America Кендіс Рондо.

Рондо зазначила, що на цей час мережа підставних компаній Пригожина – найкраща страховка, яка є у Путіна, аби зберегти російську військову економіку. Однак навряд чи так буде завжди – врешті-решт «щось має статися». – «І є велика ймовірність, що коли це станеться, ми побачимо більш видовищні події ближче до кордону між Польщею та Білоруссю».

Раніше повідомлялося, що заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

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Теги: путін Євген Пригожин ПВК «Вагнер» війна

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