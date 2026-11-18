Під час спільного фотографування з президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном російського диктатора Володимира Путіна поставили осторонь від лідерів. Таке розташування не було випадковим і мало чіткий дипломатичний сигнал, заявив колишній посол України та ексзаступник міністра закордонних справ України у США Валерій Чалий, пише «Главком».

На його думку, щодо російського диктатора Володимира Путіна порушили усталені правила дипломатичного протоколу.

«У колективному фотографуванні на форумі АТЕС російського очільника дійсно поставили не за прийнятими правилами дипломатичного протоколу», – зазначив дипломат.

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Він пояснив, що за традицією дружини учасників подібних заходів мають стояти праворуч від своїх чоловіків. Однак під час фотографування в Китаї порядок був іншим: поруч із президентом США Дональдом Трампом стояв голова КНР Сі Цзіньпін, далі – його дружина Пен Ліюань, а вже за нею розташувався Путін.

Чалий звернув увагу, що російський президент опинився осторонь від центральної частини композиції, де стояли американський і китайський лідери.

«А так пропагандистам ще прийдеться крутитися, щоб якось на фото поставити свого «імператора» поміж Сі та Трампом або хоча б поруч. Російському послу в КНР та їх протоколістам, мабуть, прилетить. Зрозуміло, що це зроблено не випадково. Зроблено тонко, але сигнал чіткий», – написав експосол.

За його оцінкою, таке розташування було не випадковістю, а продуманим дипломатичним жестом Пекіна.

Варто нагадати, що під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань.