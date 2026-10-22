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Трамп попросив Маска зняти обмеження Starlink для України – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп попросив Маска зняти обмеження Starlink для України – WSJ
Після телефонної розмови між Трампом та Маском Starlink повернувся до звичного режиму роботи
фото: AP

Раніше повідомлялося, що Маск особисто наказав уповільнити військову версію супутникового зв’язку, а згодом обговорив це рішення з Трампом

Дональд Трамп звернувся до Ілона Маска з вимогою скасувати ліміти на використання військової версії мережі Starlink українськими силами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що одразу після телефонної розмови між ними система повернулася до звичного режиму роботи. Українська сторона вже зафіксувала зростання швидкості зв'язку, хоча функціонал відновлено ще не повністю.

Причиною такої реакції американського політика стало те, що штучне зниження швидкості негативно впливало на роботу українських безпілотників та засобів перехоплення під час відбиття російських атак. Посадовці зі США підтверджують прагнення повністю скасувати будь-які обмеження для зв'язку на передовій.

Військові аналітики зазначають, що стабілізація та відновлення повноцінного зв'язку дозволить суттєво наростити дальнобійні ударні спроможності України та розширити застосування реактивних перехоплювачів.

Представники SpaceX, Ілон Маск та українське диппредставництво у США поки утримуються від офіційних заяв, а в Білому домі рекомендують спиратися на слова Трампа, який раніше спростовував причетність до введення цих лімітів.

Як відомо, українські військові втратили безпілотники на суму понад $1 млн через обмеження роботи супутникової системи зв’язку Starshield, яку використовують Сили оборони. Через перебої підрозділи були змушені майже на три доби призупинити бойові операції. 

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникового зв’язку для України. За інформацією видання, це рішення застало українських посадовців і представників американської влади зненацька.

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск SpaceX Starlink

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