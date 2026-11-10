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Пєсков оцінив ймовірність зустрічі Путіна та Мерца на саміті G20

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков оцінив ймовірність зустрічі Путіна та Мерца на саміті G20
Мерц висловив готовність особисто поспілкуватися з Путіним під час саміту G20 у Майамі
фото: РИА Новости,Reuters

Саміт G20 заплановано на 14-15 грудня 2026 року в Маямі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що поки що зарано обговорювати можливість поїздки Володимира Путіна на саміт «Групи двадцяти» (G20) у Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Так. Поки що зарано», – сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

G20 – це міжнародний форум, який об'єднує провідні економіки світу для обговорення важливих питань світової економіки, фінансів, торгівлі та розвитку. Черговий саміт G20 заплановано на 14-15 грудня 2026 року в Маямі.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, можлива участь Володимира Путіна у грудневому саміті «Великої двадцятки» (G20) у США загрожує поверненням Росії до повноцінного міжнародного спілкування без відповідальності за розв'язану війну проти України. Європейська дипломатія застерігає, що запрошення російського диктатора може сприяти нормалізації воєнних злочинів. 

До слова, американський лідер Дональд Трамп прокоментував, чи запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність особисто поспілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Майамі, якщо той прибуде на міжнародну зустріч. Водночас участь російського лідера в заході залишається непідтвердженою.

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Теги: Дмитро Пєсков путін G20 Фрідріх Мерц

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