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    Події в Україні

    Роспропагандисти нахвалюють Гітлера та закликають росіян до загальної мобілізації

    Російські пропагандисти в ефірі &laquo;Соловьёв LIVE&raquo; нахвалюють Гітлера - Роспропагандисти нахвалюють Гітлера та закликають росіян до загальної мобілізації
    Російські пропагандисти в ефірі «Соловьёв LIVE» нахвалюють Гітлера
    скріншот з відео

    На російському телебаченні так звані експерти відкрито захоплюються Гітлером

    Російські пропагандисти перейшли від возвеличення Володимира Путіна до вихваляння іншого диктатора – Адольфа Гітлера. На шоу «Соловьёв LIVE» так звані експерти почали розповідати, що німецький фюрер є «великим стратегом». Також вони натякнули, що в Росії вже треба оголошувати загальну мобілізацію.

    «Ось Адольф Гітлер – великий стратег. За результатами, звичайно, не дуже. Перейшов до мобілізації в 1942 році. А було пізно, бо він теж виходив з формули Павловського певною мірою», – сказав один з експертів.

    Інший гість програми назвав Гітлера сумнівним стратегом, адже пізно оголосив мобілізацію й додав, що той виходив з формули бліцкригу.

    Зазначимо, що сам російський пропагандист Володимир Соловйов – теж прихильник Гітлера. У лютому 2021 року він заявляв, що той «був дуже сміливою людиною».

    Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров – а одними із найактивніших антисемітів були саме євреї.

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    Теги: росія окупанти міністр війна путін Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Роспропагандисти нахвалюють Гітлера та закликають росіян до загальної мобілізації