Роспропагандисти нахвалюють Гітлера та закликають росіян до загальної мобілізації

На російському телебаченні так звані експерти відкрито захоплюються Гітлером

Російські пропагандисти перейшли від возвеличення Володимира Путіна до вихваляння іншого диктатора – Адольфа Гітлера. На шоу «Соловьёв LIVE» так звані експерти почали розповідати, що німецький фюрер є «великим стратегом». Також вони натякнули, що в Росії вже треба оголошувати загальну мобілізацію.

«Ось Адольф Гітлер – великий стратег. За результатами, звичайно, не дуже. Перейшов до мобілізації в 1942 році. А було пізно, бо він теж виходив з формули Павловського певною мірою», – сказав один з експертів.

Інший гість програми назвав Гітлера сумнівним стратегом, адже пізно оголосив мобілізацію й додав, що той виходив з формули бліцкригу.

Зазначимо, що сам російський пропагандист Володимир Соловйов – теж прихильник Гітлера. У лютому 2021 року він заявляв, що той «був дуже сміливою людиною».

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спричинив міжнародний скандал, порівнявши президента України Володимира Зеленського з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером та заявивши, що останній мав єврейську кров – а одними із найактивніших антисемітів були саме євреї.