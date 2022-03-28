Путінський пропагандист Соловйов тепер відпочиває під Москвою, а не в Італії

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов змушений відпочивати не на власних віллах на березі озера Комо, а під Москвою

В соцмережах з’явилося відео сумного кремлівського пропагандиста у китайському ватнику

Російський телеведучий Володимир Соловйов, проти якого запровадили санкції США та Євросоюз, не може поїхати на відпочинок на Захід, тож змушений проводити вихідні під Москвою. Фото та відео відпочинку Соловйова у одному із підмосковних санаторіїв виклали на Telegram-каналі «Двач».

Авторів каналу здивував дивний верхній одяг телепропагандиста, вони навіть припустили, що на «ватнику» Соловйова видно сліди пташиного посліду.

Пізніше користувачі соцмереж виявили, що цей «ватник» виробляється китайською фірмою Ziggy Chen. Пальто-кімоно, у якому був помічений Володимир Соловйов, можна придбати на одному із інтернет-магазинів зі знижкою за 1330 євро.

У соцмережах уже висміяли вимушений відпочинок кремлівського телепропагандиста на території батьківщини.

Сам Володимир Соловйов на появу цих фото та відео із підмосковного санаторію ніяк не відреагував. На Telegram-каналі телевізійника немає жодних коментарів на тему.

Нагадаємо, що проти Соловйова перед початком російсько-української війни були запроваджені санкції Євросоюзу. Санкційні обмеження не дозволяють телепропагандисту літати до Італії, де на озері Комо, як ще 2017 та 2019 року виявили розслідування «Фонду боротьби з корупцією», розташовані дві вілли, що належать саме Соловйову.

Санкції проти російського телеведучого запровадили і Сполучені Штати Америки.

Крім того, хакери зламали російські бази даних і оприлюднили номери мобільних телефонів різних російських знаменитостей, зокрема, і Володимира Соловйова.

Сам Соловйов в одному із ефірів під час російсько-української війни відверто визнав, що Росія загине, якщо не виграє цю війну. І разом з тим, на думку Соловйова, як би не закінчилася війна проти України, росіян у світі будуть ненавидіти дуже довго.