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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Мединським по губах Трампа

glavcom.ua
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Виявилось, що у багні Путіну комфортно. І він може там ще посидіти

У американців, а точніше у друзів Трампа, була думка, що треба поїхати в Стамбул просто щоб дізнатися, чи налаштований Путін серьйозно. І щоб далі діяти відповідно.

Що ж, Путін зробив їм послугу. Вони зможуть ще трошки зекономити для бюджету на квитках до не столиці Туреччини і порадувати Ілона Маска. В той момент як Путін оприлюднив свій список перемовників, всі отримали свої відповіді.

Здавалось, Трамп зробив все для Путіна. Він знайшов його у багні, витяг, обтрусив і розстелив перед ним червону доріжку до повернення у велику гру. Здавалося, такий шанс випадає раз у житті. Треба хапати. Якщо, звісно, ти раціональний гравець.

Ще в кінці минулого року основне питання було «що в голові у Путіна». Тобто що він зробить у такий момент. Що ж, відповідь ми отримали.

В російськоімперський традиції це називається «головокружение от успехов». Виявилось, що у багні Путіну комфортно. І він може там ще посидіти. Йому виявилось мало.

І фактично він поводив Трампа мединським по губах. Та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразиліі після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутись додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робе крюк і потім сидить 4 години в літаку, бо Путін зайнятий. Так що єдине що мало б порадувати Трампа, що мединським по губам поводили не тільки його.

Що далі? В нормальній ситуації ми точно б підійшли до омріяного моменту, коли Трамп, нарешті, публічно визнає, що Путін це х***о і починає вводити санкції і писати злі пости. Ми б назвали цей момент «помилка резидента», коли Путін передавив і помилився. Тим більше, ми вже бачили прояви роздратування Трампа у його постах, коли він зазіхав на святе, на особисту перемогу Путіна у Другій Світовій.

Але це ж в нормальній ситуації. А у нас Трамп. Який має визнати не тільки помилку резидента, але й свою помилку. Свій «не виграш». Зробити те, що на фондовому ринку називають «зафіксувати збиток». Але ж Трамп не помиляється. Це всім відомо.

Так що це щось із розряду фантастики. Дива. Тим більше, Путін знов сховав свій вʼялий Орішник, і Трамп може за це вчепитися. І ми підемо по новому колу. І навіть будемо говорити з цим мерзотним мединським. Цікаво, правда, кого оберуть достойним цієї справи….

Чи є у нас вибір? Чи є інша розумна стратегія у України і Європи? Чи є приємний варіант? Нажаль, після вибору американців іншої стратегії не лишилось…

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Джерело
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Теги: путінський режим путін переговори США війна Дональд Трамп

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