Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня

У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія

Убивство Портнова в Іспанії: все, що відомо. Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано, є загиблі. Земельні схеми під Києвом: із Німеччини екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру. СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених. У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія.

«Главком» зібрав головні новини за 21 травня, аби ви були в курсі подій.

Убивство Портнова в Іспанії: головне

Колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида. Він вважався одним із ключових архітекторів судової реформи та мав великий вплив на судову систему. Після Революції Гідності у 2014 році виїхав з України. Проти нього відкривали кримінальні справи, але пізніше більшість з них було закрито або не доведено.

Перша версія, яка вже пролунала в іспанських ЗМІ, – «боргові проблеми». Утім, з урахуванням багатогранності персони вбитого, його інформованість щодо діяльності багатьох «сильних світу цього» та велику кількість персональних ворогів, напевно, ця версія буде не єдиною.

«Главком» зібрав усе, що відомо про соратника Януковича і не тільки.

У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія

У Хмельницькому біля Свято-Миколаївського собору, де має проводити богослужіння предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, розпочався протест. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, 21 травня, у хмельницький Свято-Миколаївський собор, що належить Хмельницькій єпархії Української православної церкви (УПЦ МП), приїде митрополит Онуфрій. Через це біля храму протестують люди. Зазначається, що біля собору зібралося понад 100 людей, серед яких ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих воїнів.

Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано

На території Білоцерківської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води. Площа займання становила 960 квадратних метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланняс на ДСНС України.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі вогнеборці виявили два обгорілі тіла. «Наразі обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються», – йдеться у повідомленні. Деталі інциденту з'ясовують слідчо-оперативні групи та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

CNN отримав перехопленням переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перехоплені радіопереговори були отримані від офіцера української розвідки. За даними телеканалу, по часу вони збігаються з відзнятими безпілотником кадрами ймовірної страти українських військовополонених у східній частині Запорізької області в листопаді 2024 року.

Земельні схеми під Києвом: із Німеччини екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру

З Федеративної Республіки Німеччина екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд гривень. Як передає «Главком», про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у фейсбуці.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.