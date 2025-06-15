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Парад та протести у США, напруженість між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Парад та протести у США, напруженість між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Головні новини ночі проти 15 червня
фото: Reuters

Кременчук опинився під обстрілом балістики й аеробалістики та крилатих ракет

Ракети та дрони атакували Кременчук, напруженість між Іраном та Ізраїлем зростає, у США пройшли масштабні протести проти політики Трампа та військовий парад до 250-річчя Армії.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 15 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Кременчук

У ніч проти 15 червня російські терористи завдали масованого удару по місту Кременчук. За повідомленням моніторингових каналів, ворог застосував «шахеди» та ракети.

Серія потужних вибухів пролунала у місті. Спершу росіяни атакували Кременчук ударними дронами. Вже близько 02:15 стало відомо про пуски ракет.

Монітори зафіксували до 100 БпЛА, що летіли на місто. Згодом Кременчук опинився під обстрілом балістики й аеробалістики та крилатих ракет.

Місцеві пабліки пишуть про пожежі, що зайнялись у місті.

Парад та протести у США

У Вашингтоні відбувся масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США. Захід зібрав тисячі глядачів та учасників і став найбільшим військовим шоу за останні десятиліття. 

У заході взяли участь понад 6 тис. військовослужбовців, залучено броньовану техніку, кінні частини, бронетанкові колони, артилеристи, піхота, авіація та оркестри.

Тим часом хвиля протестів No Kings проти політики Дональда Трампа накрила Штати. Трамп закликав протестувальників триматися подалі від військового параду.

Протестні акції були скоординовані по всій країні й охопили понад 1 800 міст у 50 штатах. Акції пройшли у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Х'юстоні, Філадельфії, Сан-Дієго, Атланті, Сіетлі, Шарлотті, Далласі, Портленді, Майамі та десятках інших міст.

Протистояння між Іраном та Ізраїлем: що відомо станом на ранок 15 червня

Іран здійснив ракетну атаку по території Ізраїлю. Ударів зазнали Тель-Авів, Бат-Ям, центральні та єрусалимські райони країни.

У Бат-Ямі одна з іранських ракет влучила в житлову забудову. Відомо, що під завалами можуть залишатися люди, на місці працюють рятувальники. За офіційною інформацією, загинула 60-річна жінка. Постраждали щонайменше 20 людей: двоє з них перебувають у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

У Тель-Авіві зафіксовано серію прямих влучань по щонайменше шести об'єктах. У районі Дан ракета влучила в восьмиповерховий будинок, в іншому районі пошкоджено ще один житловий дім. 

За даними Армії оборони Ізраїлю, Тегеран застосував десятки ракет та дрони-камікадзе, запущених з різних частин Ірану. 

Цієї ночі Ізраїль завдав ударів по нафтових об'єктах Ірану. Під ударами опинились нафтові бази в районі Шахран, на заході Тегерана, а також газовий комплекс South Pars. 

За повідомленням The New York Times, Ізраїль завдав удару по головному резервуару з бензином у Тегерані, розташованому на північних схилах гір, що спричинило потужні вибухи.

 

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Теги: росіяни авіація парад рятувальники будинок жінка місто Кременчук ворог Ізраїль

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