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Британський полковник повідомив, які три інструменти має Трамп для серйозного тиску на РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Британський полковник повідомив, які три інструменти має Трамп для серйозного тиску на РФ
Полковник британської армії у відставці вважає, що у Трампа є три серйозні інструменти, які можуть дуже сильно нашкодити РФ
фото: АА

Полковник британської армії у відставці: Коли Трамп зрозуміє, що Путін його, він різко збільшить військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп має три серйозні інструменти тиску на РФ. Таку думку в інтерв'ю «24 каналу» висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем, інформує «Главком». 

«Я сподіваюся, що коли Трамп зрозуміє, що Путін його використовує і навмисне ставить у незручне становище, він різко збільшить військову допомогу Україні. Це буде чіткий сигнал від Трампа», – зазначив Філіп Інґрем.

Полковник британської армії у відставці вважає, що у Трампа є три варіанти:

  1. Збільшити військову підтримку України і продовжувати її до початку мирних переговорів із Росією;
  2. Допомогти європейським і міжнародним зусиллям із зупинки тіньового флоту, російських нафтових танкерів та інших подібних операцій Росії по всьому світу;
  3. Запровадити нові санкції, але не просто посилити тиск на Росію, а почати санкції проти компаній і країн, які приймають російські товари, нафту і газ, наприклад, індійських і китайських компаній, а також тих, хто постачає Росії матеріали, які можуть використовуватися у військових цілях, як багато китайських компаній.

«Отже, у Трампа є 3 серйозні інструменти, які можуть дуже сильно нашкодити Росії. Сподіваюся, він почне їх застосовувати», – наголосив Інґрем.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Раніше The Financial Times писав, що Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від підтримки України, змінюючи тон щодо війни та Росії. Після теплої розмови з Володимиром Путіним 19 травня, яка тривала дві години, президент США вже не згадує про свою головну передвиборчу обіцянку – швидко завершити війну. За даними журналістів, розмова була настільки невимушеною, що жоден зі співрозмовників не хотів першим класти слухавку.

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Теги: росія путін Дональд Трамп

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