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Росія знову ініціювала обговорення своєї брехні про Україну у Радбезі ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія знову ініціювала обговорення своєї брехні про Україну у Радбезі ООН
Радбез ООН може зібратися двічі на день через вимогу РФ
фото з відкритих джерел

Радбез ООН на вимогу РФ обговорить «біолабораторії» та «брудну бомбу» в Україні

27 жовтня Рада безпеки ООН на запит Росії збиратиметься для обговорення російських фейків – про «військово-біологічну діяльність» та підготовку «брудної бомби» в Україні. Про це повідомили Укрінформу у секретаріаті Радбезу.

Повторне винесення Росією на розгляд питання біолабораторій – запланована подія. Що ж до формату обговорення «брудної бомби», це питання остаточно не вирішено. Його можуть розглянути в рамках того самого засідання або окремо.

Засідання Радбезу розпочнеться о 15:00 (22:00 за Києвом).

Раніше Росія надіслала до РБ ООН «проєкт резолюції» про створення комісії для розслідування «діяльності біолабораторій США в Україні», а також «скаргу» щодо їхньої діяльності.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

25 жовтня Росія намагалася переконати членів Ради Безпеки ООН, нібито Україна готова застосувати «брудну бомбу» на своїй території. При цьому жодних доказів таких звинувачень не надала.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

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Теги: війна ядерна зброя Україна росія Радбез ООН

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