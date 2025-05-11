Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини з Росією

На думку президента США, зустріч у Туреччині допоможе з’ясувати, чи можлива мирна угода

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори у Туреччині. Як інформує «Главком», про це він написав у Truth Social.

Трамп зазначив, що російський президент Володимир Путін не хоче мати угоду про припинення вогню, натомість прагне зустрітися 15 травня у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення війни.

Пост Трампа у Truth Social скріншот

«Україна повинна погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери й США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна домовиться з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні», – заявив президент США.

Він додав, що Другу світову не змогли б виграти без США «навіть близько», і знову закликав Україну та РФ провести зустріч.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню.

Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.