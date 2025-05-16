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Санкції проти «Північного потоку» та банківського сектору. ЄС готує план тиску на Путіна

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Санкції проти «Північного потоку» та банківського сектору. ЄС готує план тиску на Путіна
Урсула фон дер Ляєн: Ми маємо значну узгодженість щодо тих сфер, де мають бути запроваджені санкції
фото: europa.eu

Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити санкції проти газопроводів «Північний потік», що з'єднують Росію з Європою

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над великим пакетом нових санкцій проти Кремля, і переговори між Росією та Україною навряд чи призведуть до прогресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Ми хочемо миру і маємо чинити тиск», – сказала вона журналістам, прибувши на саміт Європейського політичного співтовариства в албанській столиці Тирані.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає санкції, які є більш амбітними, ніж новий раунд заходів, прийнятих у середу. Вона запропонувала запровадити санкції проти газопроводів «Північний потік», що з'єднують Росію з Європою, банківського сектору Росії та так званого тіньового флоту старіючих суден з невідомим власником та страховкою , які Москва використовує для обходу нафтових санкцій.

Глава виконавчої влади ЄС також заявив, що Комісія прагнутиме знизити ліміт ціни на нафту – обмеження ціни продажу російської сирої нафти, яке визначається на рівні G7.

Атаки на енергетичний та банківський сектори Росії матимуть «реальний вплив» на Кремль, але зробити це буде складно через опозицію Угорщини, повідомив виданню на початку цього тижня дипломат ЄС, якому було надано анонімність для обговорення підготовки.

На запитання видання, чи згодні Сполучені Штати з новим пакетом санкцій, фон дер Ляєн відповіла, що вона «перебуває в тісному контакті із сенатором Гремом», сенатором-республіканцем США, який є активним критиком президента Росії Володимира Путіна. Грем запропонував пакет штрафних 500% тарифів для Росії.

«Ми маємо значну узгодженість щодо тих сфер, де мають бути запроваджені санкції», – сказала фон дер Ляєн.

Хоча Грем є союзником Дональда Трампа, президент США публічно не заявляв про свою готовність запровадити такі суворі санкції проти Росії. Трамп заявив журналістам у четвер, що не буде жодного прогресу в напрямку миру в Україні, доки він не зустрінеться з Путіним, оскільки розрекламовані переговори між Москвою та Києвом у Туреччині перетворилися на величезну нічию.

Прибувши до Тирани, генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував рішення Путіна проігнорувати переговори, назвавши його «помилкою», тоді як головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що російський лідер «грає в ігри».

«Ми чітко бачимо, що Росія не хоче миру, а всі інші хочуть», – сказала Каллас, прибувши на саміт, який проводив Еді Рама від Албанії.

Нагадаємо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». 

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Теги: санкції Європейський союз путін Північний потік

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