Лавров вигадав, чому Ватикан не підійде для мирних переговорів

Очільник МЗС Росії: «Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав»

За словами російського міністра, католицький Ватикан «не може приймати дві православні країни»

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров скептично висловився про Ватикан як локацію для майбутніх переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

За словами очільника МЗС, російська влада «немає ніяких ідей» щодо локації для наступної зустрічі з українською стороною. На його думку, для Ватикану було б некомфортно приймати зустріч двох православних країн.

«Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав. Коли православні країни будуть на католицькому майданчику обговорювати питання, що стосуються усунення першопричин» – каже він.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну».

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Кремль поки не ухвалив рішення щодо місця проведення наступних мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема Москва не отримувала пропозицій від Ватикану щодо співробітництва.