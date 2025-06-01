Падіння мостів у Росії: Слідчий комітет засумнівався, що це теракт

Раніше у Слідкомі справу кваліфікували як теракт, однак тепер не вказують, за якою статтею розслідують інциденти

Слідчий комітет Росії видалив зі свого каналу повідомлення, у якому причиною падіння мостів у Брянській та Курській області називали підриви. Натомість там опублікували інше повідомлення. Як інформує «Главком», на це звернули увагу російські медіа, зокрема «Вот Так» і «Настоящее Время».

Раніше Слідчий комітет писав, що міст на Брянщині обвалився внаслідок підриву. На Курщині до падіння вантажного поїзда на автомобільну дорогу також призвів підрив залізничного мосту.

Однак тепер у повідомленні Слідкому йдеться лише про «обвалення» моста на Брянщині та «пошкодження» мосту на Курщині, з якого впав залізничний поїзд. Згадок про підрив у новій версії немає.

Також тепер у повідомленні не вказано, за якою статтею розслідують ці інциденти. Раніше у Слідкомі справу кваліфікували як теракт.

Нагадаємо, У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі.

Також міст обвалився у Курській області. В момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив.

Крім того, зранку 1 червня нібито було підірвано залізничну колію в районі населеного пункту Унеча у Брянській області. У цей момент там проїжджав шляховимірювальний поїзд. Стверджується, що постраждалих та руйнувань немає.