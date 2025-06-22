Трамп сподівається, що удари змусять Іран повернутися до переговорів – CNN

Дональд Трамп поки не планує ще бити по Ірану

Президент США Дональд Трамп сподівається, що завдані удари по трьох іранських ядерних об’єктах змусить Тегеран повернутися до переговорного процесу. Як повідомляють джерела CNN, обізнані із ситуацією, наразі він не планує подальших військових дій на території Ірану, натомість тисне на його керівництво, закликаючи погодитися на припинення війни, передає «Главком».

За останні дні Трамп дійшов висновку, що для знищення добре захищених ядерних об’єктів Ірану необхідна участь американських військових. Рішення про атаку він ухвалив тоді, коли стало очевидно, що дипломатичні зусилля не дають результату й залишаються в глухому куті.

Хоча президент США все ще сподівається на продовження дипломатичного шляху, американські збройні сили в регіоні перебувають у стані повної готовності до можливих відповідних дій з боку Ірану.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

«Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані. Усі літаки вже залишили повітряний простір країни», – написав він, додавши, що на об’єкт у Фордо було скинуто всі бомби, і всі літаки повертаються на бази.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.