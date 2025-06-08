Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конфлікт Трампа та Маска: союзників закликають визначитися зі стороною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт Трампа та Маска: союзників закликають визначитися зі стороною
Команда Трампа розпочала кампанію телефонних дзвінків і повідомлень до ключових союзників – закликають обрати сторону
фото: The White house/Facebook

Один із високопоставлених представників команди Трампа заявив, що адміністрація «відбирає в Ілона друзів»

Адміністрація Дональда Трампа почала чинити тиск на Ілона Маска після того, як між ними стався публічний конфлікт. Союзникам обох сторін надходять вимоги визначитися, кого з них вони підтримують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rolling Stone.

Один із високопоставлених представників команди Трампа заявив, що адміністрація «відбирає в Ілона друзів». За його словами, якщо Маск захоче повернути підтримку, йому доведеться «поцілувати зад Дональда Трампа міцніше, ніж будь-коли в житті цілував чийсь інший», і навіть це не гарантує примирення.

Інше джерело повідомило, що команда Трампа вже розпочала кампанію телефонних дзвінків і повідомлень до ключових союзників – як президента, так і Маска, включно з великими донаторами Республіканської партії. Їх закликають обрати сторону, стверджуючи, що «це буде найпростіше рішення в їхньому житті».

Ще один чиновник зазначив, що після того, як конфлікт став публічним, урядовці Трампа та його найближче оточення отримали шквал повідомлень від політичних соратників, бізнесменів та медійних фігур. У зверненнях вони наголошували на своїй лояльності до Трампа. Деякі навіть писали: «На випадок, якщо президент не бачив мого повідомлення…» або І«лон для нас мертвий».

Поки неясно, наскільки сильно ця ситуація вплине на стосунки Маска з його союзниками в коротко- й довгостроковій перспективі, однак, як зазначає видання, наразі позиції мільярдера виглядають не надто стабільними.

Раніше ми писали, що після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними WP, Зеленський ледь не скасував перемовини
WP: Зеленський хотів скасувати переговори з РФ у Стамбулі. Хто втрутився в процес?
15 травня, 03:35
Трамп поговорив про розміщення ядерної зброї у космосі
Трамп поговорить із Путіним щодо ядерної зброї у космосі
21 травня, 08:15
Медведєв знову висунув погрози
Медведєв пригрозив Третьою світовою після звернення Трампа до Путіна
27 травня, 22:21
Бжезінський: «Росія виснажується і стає більш вразливою до китайської гегемонії»
Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні
31 травня, 11:00
Хто може стати наступним президентом США після Трампа: аналіз Hill
Хто може стати наступним президентом США після Трампа: аналіз Hill
26 травня, 14:33
Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа досягла великого прогресу щодо врегулювання російсько-української війни
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
3 червня, 21:45
Даррен Бітті називав Путіна «хоробрим і сильним»
The Telegraph: Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації РФ, пов’язаний з Кремлем
4 червня, 10:43
Вітакер також наголосив, що США розраховують на лідерство Європи в питанні надання Україні «ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру»
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
4 червня, 16:23
Едісон вивчає українську мову, щоб легше було спілкуватися з побратимами
Воїн із племені черокі боронить Україну у лавах ЗСУ
Вчора, 19:16

Політика

У Колумбії стріляли у потенційного кандидата в президенти
У Колумбії стріляли у потенційного кандидата в президенти
Конфлікт Трампа та Маска: союзників закликають визначитися зі стороною
Конфлікт Трампа та Маска: союзників закликають визначитися зі стороною
Росія звинувачує України у зриві обміну полоненими: ISW пояснив причини
Росія звинувачує України у зриві обміну полоненими: ISW пояснив причини
Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців – WP
Команда Маска підʼєднала Білий дім до Starlink без згоди фахівців – WP
Китай хоче будувати посольство у Британії: The Times пояснив, чому це викликало обурення США
Китай хоче будувати посольство у Британії: The Times пояснив, чому це викликало обурення США
Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори України та Рф
Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори України та Рф

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
117K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
35K
Американське паливо на ЗАЕС: Росія звернулася до ООН за посередництвом
27K
Трійця 2025 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
23K
Зеленський розповів про російських водіїв в операції «Павутина»

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua