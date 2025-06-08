Конфлікт Трампа та Маска: союзників закликають визначитися зі стороною

Один із високопоставлених представників команди Трампа заявив, що адміністрація «відбирає в Ілона друзів»

Адміністрація Дональда Трампа почала чинити тиск на Ілона Маска після того, як між ними стався публічний конфлікт. Союзникам обох сторін надходять вимоги визначитися, кого з них вони підтримують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rolling Stone.

Один із високопоставлених представників команди Трампа заявив, що адміністрація «відбирає в Ілона друзів». За його словами, якщо Маск захоче повернути підтримку, йому доведеться «поцілувати зад Дональда Трампа міцніше, ніж будь-коли в житті цілував чийсь інший», і навіть це не гарантує примирення.

Інше джерело повідомило, що команда Трампа вже розпочала кампанію телефонних дзвінків і повідомлень до ключових союзників – як президента, так і Маска, включно з великими донаторами Республіканської партії. Їх закликають обрати сторону, стверджуючи, що «це буде найпростіше рішення в їхньому житті».

Ще один чиновник зазначив, що після того, як конфлікт став публічним, урядовці Трампа та його найближче оточення отримали шквал повідомлень від політичних соратників, бізнесменів та медійних фігур. У зверненнях вони наголошували на своїй лояльності до Трампа. Деякі навіть писали: «На випадок, якщо президент не бачив мого повідомлення…» або І«лон для нас мертвий».

Поки неясно, наскільки сильно ця ситуація вплине на стосунки Маска з його союзниками в коротко- й довгостроковій перспективі, однак, як зазначає видання, наразі позиції мільярдера виглядають не надто стабільними.

Раніше ми писали, що після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». Про це повідомляє «Главком», посилаючись на The Washington Post.

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».