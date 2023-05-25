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Прокуратура Нідерландів розпочала справу проти ексзятя Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прокуратура Нідерландів розпочала справу проти ексзятя Путіна
Дочка Путіна Марія Воронцова та бізнесмен Йоріт Фаассен перебували у стосунках декілька років та мають спільного сина
фото з відкритих джерел

Прокуратура заарештувала ділянку в передмісті Амстердама, яка належить колишньому затю диктатора Путіна Йоріту Фаассену

Прокуратура Нідерландів заарештувала ділянку в передмісті Амстердама, яке належить Йоріту Фаассену – колишньому чоловікові дочки диктатора Володимира Путіна Марії Воронцовій. Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
Арешт землі означає, що проти Фаасена порушено кримінальну справу, каже юрист Хелен овер де Лінден. Інтерес правоохоронців також підтвердив знайомий колишнього зятя Путіна. За його словами, через це Фассен, який нещодавно прилітав до Амстердама, був змушений терміново повернутися до Росії. Проте деталей претензій голландської влади співрозмовник повідомити не зміг.

«Проект», голландське видання Follow the money та британська Guardian з'ясували, що заарештована ділянка знаходиться у селі Дуйвендрехт, довгий час ним володіли структури друзів Путіна Аркадія та Бориса Ротенбергів. У 2019 році Фаассен купив землю за 450 тис., а ще за два роки подав заявку на будівництво там житлового будинку та шести офісних будівель.
 
Фассен обіймав помітні посади в російських держкорпораціях та компаніях, що належать членам ближнього кола Путіна, у тому числі був віцепрезидентом «Будтрансгазу» та заступником гендиректора будівельної компанії «РГ-Девелопмент», заснованої бізнесменом Аркадієм Ротенбергом.

Як повідомляли російські ЗМІ, Йорріт Фаассен уникнув санкцій, оскільки його шлюб із Марією Воронцовою не був зареєстрований офіційно. Відомо, що вони були у відносинах як мінімум вісім років – з 2008 по 2016 роки. Фаассен і Воронцова мають спільного сина Романа

Торік у березні на заарештованій ділянці Фаассена в Дуйвендрехті встановили український прапор і наклеїли стікер #AveMariaPutin на поштову скриньку. Поруч повісили звернення до Воронцової, щоб та вмовила батька припинити війну.

Нагадаємо, що взимку в мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна. Марія Воронцова та Катерина Тихонова у 2021 році заробили 15,3 млн рублів. 

Теги: путін Нідерланди

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