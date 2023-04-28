Головна Думки вголос Олександр Мотиль
search button user button menu button
Олександр Мотиль Американський історик, політолог

Стопами Путіна. Як Угорщина перетворюється на другу Росію

glavcom.ua
Олександр Мотиль: Корупція – не все, що єднає Орбана з Путіним. Вони також мають спільне бачення імперського минулого та «винятковості» своїх країн
Фото: АР

Орбан кидає виклик цілісності ЄС та НАТО

Не помиляйтеся. Прем’єр-міністр Угорщини – людина з баченням. На Конференції консервативних політичних дій у 2022 році (Conservative Political Action Conference) Віктор Орбан назвав себе «лідером країни, яку день у день беруть в облогу прогресивні ліберали», а Угорщину – «європейським оплотом консервативних християнських цінностей». Він бачить Захід у занепаді, але сподівається врятувати його, замінивши нинішню політичну систему, тобто «ліберальну демократію», «неліберальною демократією». Не дивно, що його модель доброго керування збігається з Росією Володимира Путіна.

Угорщина Орбана, як пише Freedom House, лише «частково вільна» країна. Тибор Дессевфі – співвітчизник Орбана і член Європейської ради з міжнародних відносин заявив, що на недавніх парламентських виборах в Угорщині «все законно, але немає нічого демократичного, бо демократичні інститути формально існують, але їхнє фактичне функціонування слідує волі Орбана».

За словами Кім Шеппеле з Прінстонського університету, «поки Орбан зберігає повний контроль за правилами, що регулюють вибори, він може залишатися при владі на невизначений термін».

Угорщина ще має пройти певний шлях, перш ніж стане Росією, але напрямок зрозумілий. Подібність до путінської диктатури стає все більш очевидною, і це викликає тривогу.

Ті ж угорці, які у жовтні 1956 року мали сміливість повстати проти радянської наддержави, тепер «живуть у країні політичного покровительства» та кланового капіталізму. За даними Transparency International, з кожним роком перебування Орбана при владі неліберальна держава стає все корумпованішою. Угорщина опустилася з 55 балів в Індексі сприйняття корупції у 2012 році до 42 у 2022 році. Це робить країну найбільш корумпованою в ЄС. Для порівняння, з 2012 року показник Росії становить близько 28 балів.

Корупція – не все, що єднає Орбана з Путіним. Вони також мають спільне бачення імперського минулого та «винятковості» своїх країн. Путін оплакував розпад СРСР як найбільшу політичну катастрофу ХХ століття і безсоромно відданий відновленню імперських прагнень Росії.

Орбан також оплакує перетворення Угорщини з великої держави в межах Австро-Угорщини на другорядну. Орбана помітили у шарфі з картою Угорщини з румунською та українською територіями – так званої «Великої Угорщини».

У 2020 році виповнилося 100 років Тріанонському договору, за яким дві третини «Великої Угорщини» були передані сусіднім країнам, після поразки Австро-Угорщини у Першій світовій війні. Через 20 років, у 1941-му, Угорське королівство приєдналося до держав Осі Адольфа Гітлера і, своєю чергою, повернуло деякі з втрачених територій.

Орбан не вибачається за союз Угорщини з нацистською Німеччиною і натомість зображує Угорщину жертвою війни. Так само Путін розглядає Росію як жертву Другої світової війни. При цьому він зручно упускає з уваги участь СРСР у розчленуванні Польщі разом із нацистською Німеччиною у 1939 році, і бачить Союз як «жертву», а не загарбника України.

Орбана та Путіна також поєднує глибока ворожість до України. Обидва звинувачують Україну у захопленні їхніх історичних територій – Закарпаття у випадку Орбана та Донбасу і Криму у випадку Путіна. Обидва засудили український закон про мову, який вимагає, щоби школярі здобували освіту державною мовою, тобто українською.

І угорські, і російські дипломати видавали паспорти громадянам України, що є кричущим порушенням українського законодавства. І так само, як Путін постійно наголошує на нелегітимності та нестабільності української держави, Орбан поставив під сумнів українську державність, назвавши її «нічийною землею», «Афганістаном» і «фінансово неіснуючою, якби не було зовнішнього фінансування».

Є побоювання, що Угорщина стає шпигунським центром Росії у Європі

Деякі пропутінські настрої Орбана випливають із його бажання зберегти та зміцнити ділові інтереси Угорщини. Будапешт продовжує купувати 85% газу та 65% нафти з Росії. Орбан завдячує Путіну за те, що той недавно дав кредит у розмірі $13 млрд на будівництво АЕС на дуже вигідних умовах.

Можливо, найяскравішим свідченням позиції Орбана щодо Росії та України було те, що коли президент Володимир Зеленський запропонував йому обрати сторону, Орбан відповів, що такі вимоги не відповідають інтересам Угорщини.

Але є й інша, шкідливіша сторона проросійської позиції Орбана. Він дозволив РФ оминути деякі санкції. Він дав самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенко легітимність, організувавши зустріч із міністром закордонних справ Білорусі. Він ясно дав зрозуміти, що Угорщина не заарештувала би обвинуваченого військового злочинця Путіна, якби той в'їхав в Угорщину. Він додав переконливості найпоширенішій брехні Кремля, натякнувши, що США підштовхнули Росію до війни з Україною. Хоча багато країн Європи вислали працівників посольств РФ, є побоювання, що Угорщина стає шпигунським центром Росії у Європі.

Як відзначають багато політиків та аналітиків, Орбан кидає виклик цілісності ЄС та НАТО. Зрештою, схвалення Угорщиною неліберальної демократії та підтримка Кремля погано поєднуються з прихильністю Заходу до лібералізму, демократії та Україні. Рано чи пізно Заходу доведеться зробити нелегкий вибір і вирішити, Угорщина входить до його складу чи Росія.

Але так само буде і з Орбаном. Його підтримка ірредентизму (італ. irredentismo – незвільнений, такий, що перебуває під чужим владарюванням) стійка, доки Путін залишається при владі. Геноцидна війна Росії проти України має такий вигляд, ніби може закінчитися глухим кутом або поразкою Росії. Захід надалі не визначився з Угорщиною. Але доля Путіна незрозуміла, оскільки все більше російських еліт усвідомлюють, що війна – це катастрофа для них самих та для їхньої країни. Шанси Росії на перемогу та виживання у війні виглядають дедалі більш примарними. І Захід от-от втратить терпіння до Угорщини.

Тоді Орбан зіштовхнеться з безвихідною ситуацією. Якщо залишиться апологетом Путіна, то, швидше за все, потоне разом із путінським кораблем. Якщо повернеться до Заходу, йому доведеться визнати, що він роками вводив в оману Угорщину та Захід. Жоден із інститутів та країн, які він розчарував і принижував, навряд чи все це забудуть.

У будь-якому випадку Орбан програє і знайде місце у тому, що «Совєти» називали «купою попелу історії». Єдиним способом для Орбана було би відмовитися від своєї політики зараз. І за іронією долі, такий розворот може бути якраз вдалим для такого популіста-опортуніста як антиліберальний прем'єр-міністр Угорщини.

Джерело: The Hill

Переклад: «Главком»

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Угорщина Віктор Орбан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Кирієнко
Путін втрачає владу? До чого тут Сергій Кирієнко
30 березня, 19:28
Війна також означає нові короткострокові можливості для бандитів в Україні
Війна і мафія. Як Путін змінює світовий криміналітет кримінал
26 квiтня, 08:21
Росія зберегла свій вплив на Африканському континенті, тож ПАР та інші країни підтримують єввропейців неохоче
Посол у ПАР розповіла, чому африканські країни не поставляють Україні зброю
1 квiтня, 15:02
Депутатка Діана Шошоака вимагає від румунського парламенту… приєднати Молдову до Румунії
Місія мадам Шошоаки. Що Путін готує Молдові сусіди
3 квiтня, 21:00
Путін «спалив» штаб окупантів на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео)
Путін «спалив» штаб окупантів на вкраденій базі відпочинку Ахметова під Кримом (відео)
18 квiтня, 16:19
Словаччина заборонила імпорт зерна з України
Ще одна країна зупинила імпорт зерна з України, Путін змінює ставлення до Пригожина: головне за ніч
18 квiтня, 07:04
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
18 квiтня, 17:27
Активісти трохи попрацювали над банкнотами окупантів
Українські активісти зробили новий «дизайн» для російських рублів у окупованих містах (фото)
18 квiтня, 20:08
Путін створив чимало власних копій, які тепер подорожують замість нього
Буданов розповів про пригоди двійника Путіна в Україні
24 квiтня, 09:43

Олександр Мотиль

Стопами Путіна. Як Угорщина перетворюється на другу Росію
Стопами Путіна. Як Угорщина перетворюється на другу Росію
Режим Путіна, як і режим Брежнєва, слабкий і нездатний реформуватися
Режим Путіна, як і режим Брежнєва, слабкий і нездатний реформуватися
Російська агресія не припиниться, доки росіяни не відкинуть путінізм
Російська агресія не припиниться, доки росіяни не відкинуть путінізм
2023 рік. Коли Україна виграє війну проти Росії?
2023 рік. Коли Україна виграє війну проти Росії?
Визволення Херсона Путін може не пережити
Визволення Херсона Путін може не пережити
Партизанський опір в Україні перейшов до насильницьких дій
Партизанський опір в Україні перейшов до насильницьких дій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)
11K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7245
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
7180
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
6021
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
5425
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту