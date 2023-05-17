Буданов пояснив, що видало двійника Путіна в Маріуполі та на параді у Москві

Глава розвідки: «Так не буває – сьогодні прокинувся з одним вухом, а завтра – з іншим»

Справжній президент РФ Володимир Путін не був присутнім ні в Маріуполі, ні на параді в Москві. Таку думку начальник висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Ісландії».

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Насамперед глава розвідки розповів про візит так званого президента Росії до тимчасово окупованого Маріуполя. За його словами, до міста приїздив несправжній Путін.

«Є такі фізіономічні особливості, в кожної людини вони унікальні. Більшість знає, що в кожної людини відбиток пальців унікальний – так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, проміжок між очима – він унікальний, його не можна повторити, скопіювати. Якщо пластикою можна щось підправити, то очі можна тільки розтягти, а в інший бік – неможливо», – пояснив Буданов.

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Він зауважив, що двійника диктатора видали вуха.

«Це різні люди, просто різні. По вухах подивіться – там неозброєним оком усе видно. Просто різні вуха. Так не буває – сьогодні прокинувся з одним вухом, а завтра – з іншим», – додав голова Головного управління розвідки Міноборони.

На парад 9 травня справжній Путін також не з'явився.

«Аналогічна ситуація. Три є людини, які періодично з'являються. У них повадки різні, у них трошки відрізняється зріст. А коли є крупні плани – усе це видно», – зазначив Буданов.

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Раніше Буданов розповів про пригоди двійника Путіна в Україні.

До слова, Путіна давно підозрюють у тому, що він використовує двійників. Сама тема з’явилась десь У 2015-му, коли російський журналіст Кашин відзначив одночасну появу різних Путіних на Алтаї і в Кремлі (хоча вперше про двійників заговорили ще 2003-го через явну хворобливість тодішнього Путіна на фото). Наразі «двійники Путіна» стали трендом серед «хороших росіян».

Зауважимо, що розвідка повідомила, навіщо Путіну двійники.