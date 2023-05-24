За словами Додіка, наразі триває не російсько-українська війна, а «зіткнення Заходу, який намагається використати Росію як спосіб для того, щоб цю війну роздмухати»

Диктатор Росії Володимир Путін зустрівся з главою Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Про це повідомляють росЗМІ.

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Президент країни-агресорки заявив, що радий бачити Додіка у Москві та зазначив, що відносини між Росією та Республікою Сербською розвиваються успішно.

За словами Путіна за останній рік між країнами зріс товарообіг на 57% і «цю тенденцію слід зберігати».

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Також російський диктатор подякував гостю за нейтральну позицію Республіки Сербської щодо війни в Україні, яку розв’язала РФ.

За словами глави Республіки Сербської, наразі триває не російсько-українська війна, а «зіткнення Заходу, який намагається використати Росію як спосіб для того, щоб цю війну роздмухати».

Натомість Додік назвав рішення Росії розпочати повномасштабне вторгнення «вимушеним» та побажав швидкого миру.

«Республіка Сербська залишається наполегливою у своїй політичній позиції. (Є – «Главком») політики, які намагаються перекинути провину лише на один бік. Ми ж вважаємо, що Російська Федерація, яка вперто боролася за межі безпеки, намагалася й раніше забезпечити гарантії, була змушена розпочати цю спеціальну військову операцію. Я хотів би побажати, щоб вона швидше закінчилася», – заявив Додік.

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Нагадаємо, раніше президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.