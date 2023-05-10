На даний момент участь Росії в ДЗЗСЄ призупинена

Росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), який підписала у 1990 році в Парижі і про повний вихід із якого заявила ще в 2015-му. Російський диктатор Володимир Путін видав відповідне розпорядження у середу, 10 травня, повідомляють росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він призначив заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова своїм представником при розгляді питання про денонсацію в Держдумі та Раді федерації.

Росія призупинила участь в договорі ще в 2007 році на знак протесту проти розширення НАТО на cхід, яке критикувала Москва, однак брала участь в засіданнях спільної консультативної групи. А у 2015 році перестала брати участь у засіданнях Спільної комісії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Договір передбачає обмеження п’яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.

Раніше повідомлялося, що Путін підписав закон про призупинення участі в ядерному договорі зі США.