Росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі
На даний момент участь Росії в ДЗЗСЄ призупинена
Росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), який підписала у 1990 році в Парижі і про повний вихід із якого заявила ще в 2015-му. Російський диктатор Володимир Путін видав відповідне розпорядження у середу, 10 травня, повідомляють росЗМІ.
Він призначив заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова своїм представником при розгляді питання про денонсацію в Держдумі та Раді федерації.
Росія призупинила участь в договорі ще в 2007 році на знак протесту проти розширення НАТО на cхід, яке критикувала Москва, однак брала участь в засіданнях спільної консультативної групи. А у 2015 році перестала брати участь у засіданнях Спільної комісії.
Договір передбачає обмеження п’яти категорій озброєнь та техніки: танків, ББМ, артилерії калібром понад 100 мм, літаків та ударних вертольотів, а також обмін інформацією та регулярні інспекції у країнах-учасницях.
Раніше повідомлялося, що Путін підписав закон про призупинення участі в ядерному договорі зі США.
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