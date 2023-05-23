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Путін нагородив дружину Рамзана Кадирова (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін нагородив дружину Рамзана Кадирова (відео)
Після нагородження російський диктатор та дружина Кадирова трохи поговорили
скріншот з відео

Медні Кадирова офіційно стала «матір’ю-героїнею»

23 травня дружина одіозного глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова та мати 13 дітей здобула нагороду із рук Путіна та отримала звання «Матір-героїня». Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Офіційно Кадирова стала володаркою почесного статусу ще в листопаді минулого року, однією з перших. Медні Кадирову відзначили за великі заслуги у зміцненні інституту сім'ї та вихованні дітей. Зазначимо, що звання «Мати-героїня» присвоюється росіянкам, які народили та виховали десять і більше дітей. Крім почесного статусу батьків отримують одноразове заохочення у розмірі мільйона рублів.

Після вручення нагороди Путін та Кадирова трохи поговорили.

Рамзан Кадиров зі шкільних часів знайомий зі своєю дружиною Медні, проте точний рік, коли вони одружилися, невідомий. Як невідома і точна кількість дітей, що ними виховуються. За одними відкритими джерелами, у пари 10 своїх дітей (дані з офіційної біографії), за іншими – 11. За даними російських ЗМІ, у 2016 році Рамзан Кадиров став батьком у 12-й раз. Але в липні сам опальний голова Чечні підтвердив, що має мінімум 14 дітей.

Відомо, що Кадиров узяв у сім'ю кілька прийомних дітей. Деякі ЗМІ пишуть про двох усиновлених дітей, інші – про трьох.

Нагадаємо, що в листопаді російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова. 

До слова, очільник Чечні Рамзан Кадиров призначив свою 20-річну дочку Хутмат Кадирову на посаду куратора у сфері охорони здоров'я республіки. До цього дівчина обіймала посаду заступника керівника секретаріату глави республіки. Зауважимо, улюбленець Путіна залучив до влади ледь не всіх родичів. Так, окрім доньки Хутмат та зятя, 24-річна дочка Кадирова Айшат обіймає посаду міністра культури Чечні, 23-річна Хадіжат, дружина глави уряду Алханова, керує департаментом дошкільної освіти мерії Грозного, а 17-річний син Ахмат очолює чеченське відділення «Російського руху дітей та молоді».

Крім того, що глава Чечні влаштував своїх дітей на високооплачувану роботу в різних відомствах, він нагороджує самого себе. Нещодавно Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чеченської Республіки. Цю нагороду він сам же і заснував. Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.

Теги: Рамзан Кадиров дружина путін

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