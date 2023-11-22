Фіксація воєнних злочинів РФ: США передали нову допомогу Україні

Слідчі з восьми областей отримали вісім броньованих повнорозмірних пікапів

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні броньовані автомобілі, які планують використовувати під час реєстрації воєнних злочинів РФ. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Слідчі з Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей отримали вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту BR6 Toyota Hilux.

«Працівники слідчих підрозділів цих регіонів фіксують воєнні злочини Росії та збирають доказову базу під постійними обстрілами країни-агресора. Тож передані автомобілі суттєво посилять безпеку поліцейських під час проведення слідчих дій», - йдеться у заяві.

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Старший радник з правоохоронних питань відділу правоохоронних питань Посольства США Оді Холловей заявив, що Вашингтон надає допомогу, але вона не зрівняється з тим, що роблять українці.

Також передані броньовані авто стануть поліцейським у нагоді під час евакуації людей із місць російських обстрілів.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об’єктів.

До слова, міністерство оборони США спростувало інформацію про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України впало на 30%.