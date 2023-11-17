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«За татуювання тризуба – розстріл». Морський піхотинець з Маріуполя розповів про російський полон

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«За татуювання тризуба – розстріл». Морський піхотинець з Маріуполя розповів про російський полон
Піхотинець розповів, що його били щодня протягом чотирьох тижнів
фото: скріншот відео RAMINA

Місцевий житель «здав» окупантам українського військового після того, як той йому допоміг 

Росіяни розстрілювали цивільних осіб за кольорові татуювання, навіть за напис кельтською. Про це в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай розповів морський піхотинець із Маріуполя Геннадій Зелений, який провів 9 місяців у тилу ворога, в окупованому місті.

«За явне кольорове татуювання, тризуб, навіть цивільну людину розстрілювали. Навіть за будь-який напис кельтською могли застрелити, типу «ти фашист», – згадує військовий.

За словами Зеленого, місцевим мешканцям, які допомагали російським військовим, дозволяли грабувати. Піхотинець пригадав, що його «здав» чоловік, якому він допоміг забрати сім’ю з палаючого будинку. Зрадник подякував за допомогу, а коли Зелений виходив сходами, побачив російського солдата з автоматом.

Він розповів, як його питали: «Ти «азовський» розвідник?» та били прикладом по обличчю після кожної негативної відповіді. Зелений додав: зрозумів, що розмовляти немає сенсу, адже його все одно били б чи застрелили, якби він сказав, що є «азовським» розвідником. Військовий підкреслив, що його чотири тижні били щодня.

«Важив на початку 95 кілограмів, повернувся з вагою – 56. Це був жах, паніка. Коли хочеш їсти, і коли у тебе щось болить, ти не можеш ні про що думати. Такий біль постійний. Вибили вісім зубів, вони боліли. Я був прив'язаний, і це було боляче. Лише для допиту розв'язували. Я вирішив для себе, щось треба робити. Я більше не міг терпіти», – розповів Геннадій Зелений.

Він додав, що там, звідки він вибирався, всіх вбили.

Нагадаємо, понад десяток колишніх військовополонених, звільнених у рамках обміну, повідомили подробиці систематичного фізичного та психологічного насильства під час перебування у СІЗО №2 у Таганрозі. За розповідями колишніх полонених, чоловіків і жінок у Таганрозі неодноразово били, у тому числі били по нирках та грудній клітці, а також били електричним струмом під час щоденних перевірок та допитів.

Теги: війна морська піхота полон окупанти Маріуполь

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