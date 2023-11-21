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На чому ґрунтується політика Путіна: Тімоті Снайдер змалював портрет диктатора

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На чому ґрунтується політика Путіна: Тімоті Снайдер змалював портрет диктатора
фото з відкритих джерел

Політика Путіна ґрунтується на впевненості у радянському минулому

Російський диктатор Володимир Путін наслідує політику Сталіна, намагаючись знищити українську зернову інфраструктуру і спровокувати голод в різних куточках світу. Про це заявив професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Інформаційним спонсором форуму є «Главком».

Снайдер зазначив, що руйнування дамби в Новій Каховці, мінування території України, навмисне знищення портів, кораблів, зерносховищ - робиться Росією для того, щоб чинити тиск на українців.

«Президент Путін намагається продемонструвати свій контроль над Україною, і тому оголошує лідерам країн Африки та Азії, що тепер він є господарем продовольства. Що він тепер має владу над голодом. Що він буде вирішувати, кому жити, а кому помирати. Що, звичайно, є дуже прямим відлунням 1930-х років і політики Сталіна», – додав він.

На його думку, політика Путіна ґрунтується на впевненості у радянському минулому.

«Він упевнений, що України не було, немає і бути не може, а тому все, що робиться проти українців, має бути виправдане. Так само, як Сталін і сталіністи були впевнені, що є одне певне майбутнє, єдиний певний комунізм, певний Радянський Союз, і тому все, що робилося в Україні, так чи інакше було виправдано», – сказав історик.

Снайдер також зазначив, що влаштований Сталіним Голодомор, який призвів до смертей мільйонів українців, «які не повинні були померти», стояв у витоків створення масштабної системи брехні, яку продовжує використовувати нинішня Росія. 

Раніше повідомлялося, що режим Путіна тримається, тому Заходу потрібна нова стратегія.

Теги: путін росія

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