ФСБ затримало американського журналіста і звинуватило у шпигунстві

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві

Співробітники Федеральної служби безпеки затримали у Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю», – цитує видання пресреліз ФСБ.

При цьому, як зазначають російські ЗМІ, Гершкович не виходив на зв'язок з вечора 29 березня. Він перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів і написав матеріал про ставлення росіян до ПВК «Вагнера». У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За непідтвердженою інформацією, американця затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр і перехожим не було видно обличчя.

Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

