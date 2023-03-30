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ФСБ затримало американського журналіста і звинуватило у шпигунстві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ФСБ затримало американського журналіста і звинуватило у шпигунстві
фото скріншот відео

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві

Співробітники Федеральної служби безпеки затримали у Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю», – цитує видання пресреліз ФСБ.

При цьому, як зазначають російські ЗМІ, Гершкович не виходив на зв'язок з вечора 29 березня. Він перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів і написав матеріал про ставлення росіян до ПВК «Вагнера». У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За непідтвердженою інформацією, американця затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр і перехожим не було видно обличчя.

Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Раніше повідомлялося, американський телеканал NBC опублікував 28 лютого репортаж із тимчасово окупованого Росією Криму, де прямо вказується, що журналісти потрапили на півострів із порушенням українського законодавства – через Кримський міст. 

Теги: ПВК Вагнера ФСБ журналіст шпигун росія

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