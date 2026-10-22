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Кремль повідомив, де можуть відбутися тристоронні переговори України, США та РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль повідомив, де можуть відбутися тристоронні переговори України, США та РФ
Дмитро Пєсков зробив заяву про переговори
фото: ТАСС

Пєсков прокоментував, чи готує російська переговорна група якісь документи та пропозиції в письмовій формі

Абу-Дабі наразі розглядається як основний майданчик для тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Поки що мова йде про Абу-Дабі», – сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання про те, чи розглядається столиця Об’єднаних Арабських Еміратів як основний майданчик для тристоронніх переговорів із США та Україною.

Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати, чи готує російська переговорна група якісь документи та пропозиції в письмовій формі сказав: «Зачекайте, ви забігаєте наперед, не варто цього робити».

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Росію для переговорів щодо можливого завершення війни. Після зустрічі американська сторона заявила про конструктивний характер контактів і подальшу роботу над мирним процесом.

Також стало відомо, що Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Головною темою зустрічі має стати безпека обох країн після завершення війни.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують.

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Теги: війна ОАЕ переговори

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