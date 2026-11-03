Польща отримала попередження про вторгнення озброєних груп із РФ в листопаді – Туск

Польські спецслужби отримали попередження про ймовірні диверсії та провокації, а Варшава посилила охорону кордону з Росією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в першій половині листопада на територію країни можуть проникнути озброєні групи. За його словами, польські та союзницькі спецслужби попереджали про можливі диверсії й провокації з боку Росії. Про це Туск повідомив 3 листопада на початку засідання Ради міністрів Польщі, якого цитує RMF24, передає «Главком».

«Після отримання точнішої інформації про те, що в першій половині листопада можуть відбутися певні події, зокрема проникнення на територію Польщі озброєних людей, ми вирішили направити на кордон значні сили поліції, підрозділи контртерористичного призначення та посилити прикордонну охорону», – сказав глава польського уряду.

Туск також розповів про підозрілий рух поблизу кордону з Калінінградською областю Росії. У ніч проти 3 листопада прикордонники помітили невідомих людей із ліхтариками. Після цього польська сторона оперативно направила до району додаткові сили.

«Ми дуже швидко мобілізували відповідні сили та засоби й змогли запобігти провокації», – заявив прем’єр.

Водночас Туск уточнив, що польська влада не може з повною впевненістю стверджувати, чи справді невідомі планували провокацію.

Для координації заходів безпеки в Головному управлінні поліції Польщі створили спеціальний штаб. До посилення охорони кордону залучили поліцію, контртерористичні підрозділи та прикордонну службу.

Прем’єр закликав громадян зберігати пильність, наголосивши, що Польща має бути готовою до можливих провокацій та ескалації з боку Росії.