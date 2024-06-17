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Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони
Путін і Цивільова
фото Радіо Свобода

Крім Цивільової, заступником міністра оборони призначено Павла Фрадкова, сина колишнього глави уряду Росії та екскерівника СЗР Михайла Фрадкова

Очільник Кремля Володимир Путін підписав укази про перестановки в міністерстві оборони РФ, звільнивши відразу чотирьох заступників міністра та призначивши трьох нових, серед них – свою родичку Анну Цивільову. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Цивільова – дружина колишнього губернатора Кемеровської області, який нещодавно став міністром енергетики РФ, Сергія Цивільова. За даними журналістських розслідувань, вона є двоюрідною племінницею Путіна.

Подружжя Цивільових було співвласником великої вугледобувної компанії «Колмар». У 2023 року Анна Цивільова була призначена головою російського фонду «Захисники Вітчизни», який займається соціальною підтримкою сімей учасників агресивної війни проти України.

Крім Цивільової, заступником міністра оборони призначено Павла Фрадкова, сина колишнього глави уряду Росії та екскерівника СЗР Михайла Фрадкова. Першим заступником міністра оборони став Леонід Горнін.

Нагадаємо, доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з'являються на публіці, але на початку червня 2024 року вони взяли участь у панелях на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який пройшов 8 червня.

Раніше повідомлялося, що у 2015 та 2019 роках російська гімнастка Аліна Кабаєва народила двох синів від президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомила швейцарська газета Sonntags Zeitung з посиланням на лікаря, який приймав пологи. Крім згаданих синів, про яких пише Sonntags Zeitung, у Путіна є щонайменше дві дочки, які народилися в законному шлюбі. 

До слова. чергові зміни у зовнішності президента Росії Володимира Путіна не залишилися без уваги. 71-річний диктатор вирішив пофарбувати свої брови – вони стали значно темнішими. Це було помітно, коли диктатор виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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Теги: путін дружина росія

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