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Путін зробив популярну б’юті-процедуру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін зробив популярну б’юті-процедуру
Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі
фото з відкритих джерел

Користувачі мережі одразу почали порівнювати диктатора з Брежнєвим

Чергові зміни у зовнішності президента Росії Володимира Путіна не залишилися без уваги. 71-річний диктатор вирішив пофарбувати свої брови – вони стали значно темнішими. Це було помітно, коли диктатор виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Користувачі мережі одразу почали порівнювати його з Брежнєвим, мовляв, «слава Леоніда Ілліча спокою не дає».

Користувачі соцмережі Facebook зазначають: обличчя Путіна, попри постійні чутки про його любов до різноманітних доглядових процедур, зокрема ін'єкційної косметології, має такий самий вигляд, як обличчя Брежнєва, який правив Радянським Союзом до самої смерті.

Коли Путін став президентом РФ, йому було під 50, він мав вигляд на свій вік: зморшки на лобі, темні кола під очима, друге підборіддя і натяк на лисину. Але за ці 24 роки з його зовнішністю відбуваються дивні метаморфози. Путін навіть отримав прізвисько «ботоксний дід» через розпухле обличчя.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін намагається просувати свою «теорію перемоги», яка зорієнтована на війну на виснаження в Україні.

Так, Путін знову заявив, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі. 

Раніше Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, що постачають зброю Україні. За словами Путіна, Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. РФ «думає над тим, що відповідь може бути асиметрична» на такі удари по Росії.

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Теги: путін диктатор соцмережі

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