Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post

Наразі армія РФ більше та краще оснащена за українську

Критично важливі для України постачання сповільнилися через недостатнє військове виробництво в Західній Європі

РФ продовжує наступати у Донецькій області на південь та накопичує сили для наступу в Сумській області на північ. Про це повідомляє The Washington Post.

На цей час російська армія краще оснащена за українську, тому використовує нестачу військ і боєприпасів в Україні після тривалої затримки військової допомоги США. Критично важливі для України постачання сповільнилися через недостатнє військове виробництво в Західній Європі, зазначає видання.

«Українські офіційні особи висловили розчарування обмеженнями на використання західної зброї, особливо з огляду на те, що прикордонний регіон Харкова цього місяця зазнав російського натиску, який розтягнув сили Києва. За словами українських офіційних осіб, крім Харкова, війська Москви тиснуть у Донецькій області далі на південь і збирають сили для очікуваного наступу в Сумській області далі на північ», – пише The Washington Post.

За інформацією українських джерел, політика США, яка закликає Україну не використовувати надані США Atacms або ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів всередині Росії, не змінилася.

Нагадаємо, що ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.