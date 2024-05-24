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Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні
Звільнені з полону жінки розповідають про приниження та негуманні умови утримання
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед жінок, яких утримує Росія, є ті, доля яких невідома ще з 2014 року

У російському полоні перебувають 403 українських жінки, серед яких чимало цивільних. Росія ігнорує усі звернення України щодо їх повернення додому. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед жінок, яких незаконно утримує Росія, є ті, доля яких невідома ще з 2014 року. Вони вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що умови утримання українських жінок у російській неволі не відповідають третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки серед іншого твердять про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

При цьому українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість, як пише Координаційний штаб, російські представники займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків.

«Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Натомість офіційні представники Росії удають, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати», – йдеться в повідомленні.

До того ж, росіяни також продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідувати місця утримання полонених та цивільних, яких в РФ і на тимчасово окупованих територіях налічується понад 100.

Нагадаємо, делегати щорічних зборів Європейської федерації журналістів одноголосно підтримали вимогу негайно звільнити українських медійників, яких незаконно утримує Російська Федерація.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Київ зараз шукає посередників для переговорів з Російської Федерацією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя.

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Теги: росія полон

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