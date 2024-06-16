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Росія хоче закріпити пожиттєве право на війну

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Мрія Кремля: замість відповідальності за злочин – можливість скоювати нові злочини
фото з відкритих джерел

Все, що треба знати про переговорний процес з боку РФ

Серед інших пунктів проекту договору від 2022 року, який оприлюднило видання NYT, є й такий:

«Про право вето РФ при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну».

Ви тільки вдумайтесь: право вето того, хто напав, у разі його повторного нападу. Тобто, закріпити, по суті, пожиттєве право Росії на війну. Замість відповідальності за злочин – можливість скоювати нові злочини.

Одним словом, це все, що треба знати про переговорний процес РФ з позиції сили. Він або про «замилювання», щоб продовжувати війну далі, при цьому звинувачуючи інших у ніби-то небажанні миру; або про волюнтаристський силовий диктат та можливості продовження/поновлення війни у будь-який момент. Тому на Заході, вчергове повторю, починає вибудовуватись правильний підхід:

  1. Мирний рух, де за основу беруться основоположні принципи міжнародного права (на цьому базується українська формула миру).
  2. Військове посилення України як передумова для створення сильнішої переговорної позиції України та виникнення запиту в РФ для реальних переговорів про мир.
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Джерело
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Теги: росія війна переговори

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