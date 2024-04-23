Програв усім «конкурентам»: на виборах Путін зібрав найменше пожертв росіян

Путін поступився за сумою пожертв кандидату від ЛДПР Леоніду Слуцькому та Владиславу Даванкову, який висувався від «Нових людей»

Володимир Путін, який офіційно отримав на минулих президентських виборах більше 87% голосів, програв двом з трьох «конкурентів» на пост президента за сумою зібраних пожертв росіян. Це випливає із підсумкових фінансових звітів кандидатів, опублікованих ЦВК, пише The Moscow Times.

На передвиборчу кампанію Путіна, який брав участь у виборах як самовисуванець, росіяни пожертвували 5,2 млн руб, або 1,1% від загального обсягу його виборчого фонду 477,2 млн руб. При цьому пожертвування від юридичних осіб склали 472 млн руб. Власних коштів Путін не вкладав. Результат Путіна зі збору пожертв виявився гіршим, ніж на виборах 2018 року – тоді громадяни вклали в його кампанію 7,5 млн руб, або 1,8% від загальної суми надходжень до фонду кандидата (407,5 млн руб).

Путін поступився за сумою пожертв кандидату від ЛДПР Леоніду Слуцькому та Владиславу Даванкову, який висувався від «Нових людей».

Слуцький зібрав 9,7 млн рублів пожертвувань від росіян, або 4,5% від загальних коштів його фонду. Ще 200 млн Слуцькому перерахувала партія, що висунула його, 2,9 млн надійшли від юросіб і 2 млн – від самого кандидата. Загальний обсяг виборчого фонду Слуцького склав 214,6 млн.

Даванков став лідером із пожертв росіян – він зібрав 21,5 млн руб приватних коштів, або 5,8% від його виборчого фонду загальним обсягом 369 млн руб. Також Даванков отримав 199 млн руб. від «Нових людей», 128,5 млн – від юросіб та ще 20 млн вклав із власних коштів.

Нагадаємо, російський окупант поскаржився на голосування під час «президентських виборів», яке проходило на фронті. Зокрема, він розповів, що свободи вибору не було. Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.Росіянин скаржиться на голосування, яке відбувалось прямо на лінії фронту в Україні. За його словами, над кожним солдатом стояв офіцер та контролював за кого голосуватиме військовий.

До слова, з перемогою на «виборах» російського диктатора привітали у першу чергу країни третього світу.

Зокрема першими Путіна привітали з перемогою на виборах лідери Венесуели, Нікарагуа, Куби, Гондурасу, Північної Кореї, Таджикистану та Узбекистану.

Першим російського диктатора привселюдно з «тріумфом» на виборах привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він опублікував вітальний пост у соцмережі X, написавши: «Обіймаємо весь російський народ та партію «Єдина Росія!»».

До його поздоровлень приєднався президент Нікарагуа Даніель Ортега. Він також назвав перемогу на виборах «тріумфом».

Зраділи за Володимира Путіна і на Гондурасі – президент країни Сіомара Кастро надіслала йому вітання, таке ж надіслав уряд Куби.

Лідер Нікарагуа Даніель Ортега у привітанні назвав Путіна «дорогим товаришем, братом і переобраним президентом» і заявив, що розцінює його перемогу на виборах «як внесок у необхідну стабільність для людства». , передає РБК.

Також телеграму надіслав Кім Чен Ин, повідомило північнокорейське інформагентство ЦТАК.

Вранці, у понеділок, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв привітав Путіна «з переконливою перемогою». На його думку, результат голосування та явка «яскраво показали безумовну довіру та рішучу підтримку населенням політичного курсу».

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Президент Таджикистану Емомалі Рахмон сказав, що результати виборів є «ще одним яскравим підтвердженням високого політичного авторитету та широкої підтримки російським суспільством державного курсу».

Згодом до привітань Путіна приєднався і прем'єр Індії ​Нарендра Моді. Він привітав президента РФ з переобранням, заявив, що сподівається на спільну роботу щодо зміцнення партнерства двох країн.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дзвонив Путіну та привітав його з «приголомшливим» результатом на «виборах».