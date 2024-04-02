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Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР – Держдеп

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР – Держдеп
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер висловився про використання Росією правом вето в Радбезі ООН
фото з відкритих джерел

29 березня Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка стосувалася продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї

Застосування Росією права вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї є частиною домовленостей між РФ та Північної Кореї в обмін на поставки зброї з КНДР. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України», – сказав Метью Міллер.

Речник Держдепартаменту США зазначив, що всі бачать, «як Росія виконує свою частину угоди».

Метью Міллер наголосив, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Нагадаємо, що раніше Росія наклала вето на резолюцію ООН, яка стосувалася продовження моніторингу санкцій проти Північної Кореї. 

За 14 років існування групи експертів з моніторингу санкцій, накладених на Північну Корею через розширення ядерної програми, Росія ще ніколи не блокувала її діяльність. Цього разу під час голосування вона проголосувала проти, Китай утримався, а решта 13 членів Радбезу ООН підтримали резолюцію.

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Теги: росія санкції Північна Корея Радбез ООН

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