Війна має прийти в російські хати

Президентська кампанія в Росії – це не про легітимність Путіна. Це про легітимність війни

Виборча кампанія показує, що російське суспільство перетворилось у політичну інклюзію

Немає нічого більш цікавого ніж розбирати фокус-групи громадян Російського Рейха. Не питайте звідки у мене ці матеріали російських соціологічних структур, але є.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це навіть не глибинне дно – це інфернальне пекло, в якому намішаний коктейль витісненого страху, вірнопідданства існуючому соціальному контракту, натурального жлобства і заздрощів, тривалої депресії та жагучої ненависті до українців.

Президентська кампанія в Росії – це не про легітимність Путіна. Це про легітимність війни. Йому потрібен особистий результат для його маніпулятивної інтерпретації як результату підтримки війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Виборча кампанія показує, що російське суспільство перетворилось у політичну інклюзію. І цікавіша позиція тих, хто натхненно підтримує війну з пієтетом. Війна для них – форма уникнення відчуття відповідальності за легальний тероризм, що коїть влада, яка розраховує на підтримку.

Долучаючись до злочинів Путіна і російської армії у вигляді співпереживання, перегляду телевізора чи публічних коментарів у соцмережах – вони отримують кайф від співучасті у спільному державному злочині.

Вони отримають оргазмічне відчуття від того, що начебто коять великий злочин і за це їм нічого не буде, гріючись у психоемоційному задоволенні від безкарності.

Війна дає право таким підданим насолодитись своїм темним інстинктам хоча б у сфері геополітики, бо в звичайному повсякденному житті можна проявити їх лише у протиправній поведенці, але це репресивно карається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це червоною ниткою можна побачити майже в усіх відповідях прихильників війни. Для них споглядання за війною отримало певний психологічний сенс у моменті втечі від сірого, безбарвного і малозабезпеченого буденного життя.

Можливо в їх житті більше нічого величного ніколи не відбудеться. А так – історичний шанс хоча б в ідентифікації із Путіним та його війною побути на деякілька років «сильними», «значимими», «важливими».

Зрозуміло, що все це тріщить, коли війна приходить безпосередньо в дім такого росіянина.

Саме тому війна має прийти в російські хати. В цьому секрет перемоги України.