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Окупант розповів, як пройшли «вибори президента» РФ на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупант розповів, як пройшли «вибори президента» РФ на фронті
Росіянин поскаржився на відсутність свободи вибору
фото з відкритих джерел

Над кожним солдатом стояв офіцер та контролював за кого голосуватиме військовий

Російський окупант поскаржився на голосування під час «президентських виборів», яке проходило на фронті. Зокрема, він розповів, що свободи вибору не було. Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Росіянин скаржиться на голосування, яке відбувалось прямо на лінії фронту в Україні. За його словами, над кожним солдатом стояв офіцер та контролював за кого голосуватиме військовий.

«Та тут же всі за Путіна. Командир навіть кричить, щоб всі за нього голосували. Я пам'ятаю, що і у 2012 році таке було. Всі йдуть і голосують за Путіна. Офіцери контролюють за кого голосуєш. Так і зараз», – каже окупант.

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. 

Як повідомлялося, у Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними.

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Теги: вибори вибори в Росії

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