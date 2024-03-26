Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
Британія поєднала зусилля із партнерами для будівництва атомних підводних човнів
фото: Defence Nuclear Enterprise

Міноборони Британії: загроза застосування ядерної зброї у світі зростає

Незважаючи на те, що після закінчення холодної війни загроза застосування ядерної зброї минула, сьогодні вона знову стала високою, заявив міністр оборони Великої Битанії Грант Шеппс у передмові доповіді про стан ядерної зброї Сполученого Королівства. Глава відомства також вважає, що Росія демонструє безрозсудну риторику.

«Ядерні ризики зростають. Незаконне вторгнення до України, зламало всі колишні зобов'язання країн, і Росія намагається використати безрозсудну ядерну риторику, щоб зупинити надсилання допомоги від інших країн. Китай стрімко нарощує свою чисельність ядерної зброї і розширює системи доставки», – переконаний міністр оборони Великої Битанії.

На думку Шеппса, до низки ядерних держав приєдналися нові дійові особи. «Північна Корея регулярно «брязкає» своєю ядерною зброєю. Іран виробляє високозбагачений уран без забезпечення належного доступу до Міжнародного агентства з атомної енергії», – заявив британський міністр.

Грант Шеппс підкреслив, що сьогодні Британія об'єднує зусилля зі Сполученими Штатами та Австралією як частиною проєкту Aukus, щоб допомогти побудувати першу в Австралії атомну електростанцію, та у будівництві атомних підводних човнів.

Нагадаємо, ініціатива, що отримала назву Aukus, була оголошена спільно президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністрами Великої Британії та Австралії Борисом Джонсоном і Скоттом Моррісоном.

Моррісон сказав, що команди з трьох країн складуть спільний план на найближчі 18 місяців зі створення нового австралійського підводного флоту з атомними двигунами, який буде побудований в Аделаїді – завдяки цьому проєкту Австралія стане сьомою країною у світі, де підводні човни будуть оснащені ядерними реакторами. Але він також наголосив, що Австралія не збирається отримувати ядерну зброю чи створювати свою.

Пакт Aukus матиме кілька етапів: принаймні один американський підводний човен відвідуватиме австралійські порти в найближчі роки і закінчиться проєкт наприкінці 2030-х років, коли новий клас підводних човнів буде побудований за британським дизайном і американською технологією.

Читайте також: Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення

Теги: росія грант ядерне паливо підводне плавання Північна Корея держава Велика Британія ядерна зброя Китай Австралія міністр США Грант Шеппс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
Росія не заслуговує на образ країни-жертви. Чому це треба пояснювати Заходу?
24 березня, 18:11
Українська армія продовжує свій героїчнив спротив російській агресії
Що відбувається на фронті. Військовий огляд
3 березня, 16:10
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
29 лютого, 18:53
На кордоні України та Польщі тривають протести фермерів
Хто винен у зерновому колапсі на кордоні? Голова Мінсільгоспу Польщі зробив неочікуваний висновок
27 лютого, 10:16
Албанія не має власних винищувачів, тому повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція
Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО
4 березня, 18:46
За словами Путіна, теорія про «створення Бельгії за підтримки Росії» відома абсолютно всім
«Бельгія з'явилася на карті завдяки Росії» – Путін здивував новою заявою
6 березня, 21:55
За словами прем'єрки, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю
Прем’єрка Латвії порівняла Росію з алкоголіком
8 березня, 12:35
Висновки суду щодо ухилянтів створюють враження, ніби у людей є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
15 березня, 07:30
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
24 березня, 04:21

Політика

«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію
Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну – Bloomberg
Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
43K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
17K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
17K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
9515
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
6196
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua