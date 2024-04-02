У Криму ворог розмістив наземні ракетні пускові платформи: ЗСУ попередили про нові атаки

Українським захисникам відомо, загарбники накопичили потужний потенціал «Калібрів»

Російські загарбники переорінтовуються для продовження масованих атак по Україні. Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

Вона наголосила на загрозах нових ракетних атак з Чорного моря. «Ми знаємо, що ракетоносії у ворога є. Вони споряджені і заведені у пункти базування. Їх готовність дуже висока. 2-3 години достатньо для того, щоб вони опинились на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема й підводні, на чергування. Ті пуски, що відбувалися ще на початку року ракет типу «Калібр» характеризувалися нетиповою кількістю… Ми знаємо, що вони могли накопичити досить потужний потенціал «Калібрів» і цілком ймовірно будуть вишукувати способи переорієнтації і повернення якихось позицій собі в акваторії Чорного моря. І не варто забувати, що вони здатні на досить підступні кроки – це атаки просто з бухти», – зазначила Гуменюк.

Також вона зауважила, що в окупованому Криму у ворога вже є наземні ракетні пускові платформи.

«У ворога вони є, розуміємо їх кількість. Ми відстежуємо їхні маневри. І те, що зараз досить часто лунають сигнали повітряної тривоги, пов’язані з імовірним застосуванням балістики – це також наслідок саме цієї активності. Тому треба розуміти, що ворог переключає зараз певним чином тактику на застосування і балістики також» – сказала Гуменюк.

А крім того, зазначила Гуменюк, росіяни системно накопичують дрони-камікадзе. Зокрема нагадала, про нещодавній авіарейс з Ірану в РФ з партією «шахедів».

«Виробництво, збір в них є. Накопичення вони здійснюють системно. І те, що ці дронові атаки, які ми спостерігаємо останніми ночами, вони менш масовані, це може свідчити про потребу переорієнтації, перерозподілу отриманого майна і підтягування ресурсу, який був накопичений або виготовлений. І далі атаки будуть посилюватись. І ми розуміємо, що вони будуть досить регулярними», – заявила Гуменюк.

Як повідомлялося, російські загарбники все частіше виробляють дрони-камікадзе типу Shahed, використовуючи компоненти з Ірану. Днями до Москви прибув новий рейс з необхідними комплектуючими.

Триває 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 ударних БпЛА було знищено.